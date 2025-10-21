Ηλεκτρικό ρεύμα: Το ρεύμα ανεβαίνει τα κόκκινα τιμολόγια έρχονται

Το χάσμα τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα με τη Δυτική Ευρώπη παραμένει – Η Ελλάδα ζητά κοινές λύσεις.
Δυναμικά επανέρχεται η άνοδος των χονδρικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προμηνύοντας ακριβότερους λογαριασμούς τον Νοέμβριο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με κυμαινόμενα τιμολόγια. Η τιμή εκκαθάρισης της αγοράς έχει εκτιναχθεί σε επίπεδα άνω των 150 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), σηματοδοτώντας το τέλος της πρόσκαιρης σταθερότητας των θερινών μηνών και αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος του χειμώνα.
Σε αυτό το περιβάλλον μεταβλητότητας, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) ολοκληρώνει εντός του μήνα τη νομική επεξεργασία των νέων «κόκκινων» υβριδικών τιμολογίων – ενός πιο προβλέψιμου και ισορροπημένου μοντέλου που «ακροβατεί» μεταξύ των σταθερών και των κυμαινόμενων τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας.
Συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Το νέο προϊόν έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, κατά την οποία οι ευρωπαϊκές χώρες καλούνται να συντονίσουν τη δράση τους για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων πιέσεων στην αγορά ενέργειας. Στο χθεσινό Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο, η Ελλάδα ζήτησε άμεσες παρεμβάσεις για τη θωράκιση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης από τις δυσανάλογες αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος, τονίζοντας την ανάγκη για κοινές ευρωπαϊκές λύσεις και πιο δίκαιη λειτουργία της ενιαίας αγοράς ενέργειας.
Ο υπουργός Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου κάλεσε τον αρμόδιο Επίτροπo Ενέργειας της Ε.Ε. κ. Νταν Γιόργκενσεν, να αναλάβει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες: «Χρειαζόμαστε πράξεις στα πρότυπα όσων έχουν ήδη σχεδιαστεί, όπως η αύξηση του προϋπολογισμού για τις υποδομές, αλλά και συγκεκριμένες ενέργειες, που αφορούν ειδικά στην υιοθέτηση των συστάσεων της ειδικής ευρωπαϊκής ομάδας εργασίας (taskforce) για τη διόρθωση των στρεβλώσεων της αγοράς και του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) που θα επιτρέψει επιτέλους να υπάρξει ενιαία αγορά ενέργειας στην Ευρώπη», επεσήμανε ο Έλληνας υπουργός.
Νέο ράλι στις τιμές
Οι τιμές στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν πάρει και πάλι την ανηφόρα. Ειδικότερα, στην Ελλάδα η μέση χονδρεμπορική τιμή ρεύματος την περασμένη εβδομάδα (13-19 Οκτωβρίου) κινήθηκε ανοδικά και διαμορφώθηκε στα 135,31 ευρώ/MWh, δηλαδή αυξημένη κατά 32,54% συγκριτικά με τη μέση τιμή της προηγούμενης εβδομάδας (6-12 Οκτωβρίου).
Μάλιστα, χθες Δευτέρα έφτασε στα 158,33 ευρώ/MWh, αυξημένη κατά 51% συγκριτικά με εκείνη της Κυριακής, όταν την ίδια ημέρα πέρυσι βρισκόταν στα 56 ευρώ/MWh. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το περιβάλλον στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά που οδήγησε σε άνοδο της τάξης του 33% κατά το περασμένο επταήμερο, επηρέασαν η μειωμένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα (27% πτώση κατά την προηγούμενη εβδομάδα), το εξαγωγικό πρόσημο του ελληνικούς συστήματος και η παρουσία του λιγνίτη στο μίγμα καυσίμου.
Η μέση τιμή Οκτωβρίου, έως και χθες, φτάνει στα 129,39 ευρώ/MWh, όταν η αντίστοιχη Σεπτεμβρίου ήταν στα 92,77 ευρώ/MWh (επίσης αυξημένη κατά 27% σε σύγκριση με εκείνη του Αυγούστου). Σήμερα, η τιμή ρεύματος στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας δείχνει μια μικρή πτώση, μόλις κατά 4,1% και φτάνει στα 151,76 ευρώ/MWh. Επίσης, σταθερά εμφανίζεται και πάλι το φαινόμενο της νησιδοποίησης της αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε σχέση με εκείνες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, δηλαδή η εμφάνιση ενός χάσματος τιμών.
Ειδικότερα, σήμερα Τρίτη οι μέσες τιμές ρεύματος φτάνουν στα 149,75 ευρώ/MWh σε Ρουμανία και Βουλγαρία, τα 158,17 ευρώ/MWh στη Σερβία, στα 165,03 ευρώ/MWh στην Αλβανία, στα 152,24 ευρώ/MWh στην Ουγγαρία, στα 134,06 ευρώ/MWh στην Κροατία, στα 124,96 ευρώ/MWh στην Αυστρία και στα 127,63 ευρώ/MWh στην Ιταλία. Κάτω από το «ψυχολογικό» όριο των 100 ευρώ/MWh, βρίσκεται η Γερμανία με 67,81 ευρώ/MWh, η Πολωνία με 85,98 ευρώ/MWh, η Γαλλία με 56,68 ευρώ/MWh, Νορβηγία με 52,76 ευρώ/MWh ενώ οι τιμές κινούνται κάτω από τα 50 ευρώ σε Ισπανία και Πορτογαλία (38,36 ευρώ/MWh) στη Φινλανδία (10,73 ευρώ/MWh) και στη Σουηδία.
Νέα προϊόντα στην αγορά από τον Νοέμβριο
Από τον Νοέμβριο αναμένεται να αρχίσουν να προσφέρονται από τους παρόχους ρεύματος τα νέα «υβριδικά» προϊόντα που δεν συνδέονται πλήρως με τις διακυμάνσεις των τιμών στην χονδρική αγορά και θα προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές. Πρόκειται για τα νέας γενιάς «κόκκινα» τιμολόγια τα οποία είναι σταθερής χρέωσης ανά μήνα και ανά επίπεδο κατανάλωσης ενώ η εκκαθάριση (εάν ξεπεραστεί το συγκεκριμένο επίπεδο) θα γίνεται ανά εξάμηνο ή έτος.
Η ΡΑΑΕΥ στο κείμενο της διαβούλευσης για τα συμπληρωματικά μέτρα στο λιανεμπόριο ρεύματος είχε διευρύνει τον χρωματικό κώδικα με τη θέσπιση μιας ακόμη κατηγορίας, του «κόκκινου» ευέλικτου τιμολογίου εκτός από τα «μπλε» σταθερά, τα «κίτρινα» κυμαινόμενης τιμολόγησης και τα «πορτοκαλί» της δυναμικής τιμολόγησης (η προθεσμία για τα πράσινα λήγει στα τέλη του έτους και ακόμη δεν έχει αποφασιστεί εάν θα συνεχιστούν).
Όπως αναφέρουν στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» αρμόδιες πηγές, οι διαφοροποιήσεις συγκριτικά με το κείμενο της διαβούλευσης θα είναι ελάχιστες. Σε κάθε περίπτωση στα τέλη του μήνα αναμένεται να γίνει μια τελική συνάντηση στελεχών της ΡΑΑΕΥ και των εταιρειών προμήθειας ρεύματος ώστε να «κλειδώσει» το νέο πλαίσιο αλλά και το τελικό χρώμα του νέου προϊόντος (σ.σ. οι πάροχοι θεωρούν αποτρεπτικό το κόκκινο) και να τεθεί σε εφαρμογή από τον Νοέμβριο.
