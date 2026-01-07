ΗΠΑ: Καταλάβαμε το ρωσικό τάνκερ Marinera που συνδέεται με τη Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν ρωσικό τάνκερ με δεσμούς στη Βενεζουέλα, μετά από εβδομάδες καταδίωξης στον Ατλαντικό.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν το δεξαμενόπλοιο “Marinera” στον Ατλαντικό Ωκεανό που συνδέεται με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.
Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ (US European Command) ανέφερε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ “ανακοίνωσαν σήμερα την κατάσχεση του M/V Bella 1 για παραβιάσεις των αμερικανικών κυρώσεων”.
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, πρόσθεσε ότι “το πλοίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό κατόπιν εντάλματος που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού προηγουμένως εντοπίστηκε και παρακολουθήθηκε από το σκάφος της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ USCGC Munro”.
Νωρίτερα το ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RT ανέφερε ότι φαίνεται οι αμερικανικές δυνάμεις προσπαθούσαν να επιβιβαστούν στο πετρελαιοφόρο από ελικόπτερο και δημοσίευσε εικόνα ελικοπτέρου να αιωρείται κοντά στο πλοίο.
The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of
the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X
— U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026
Οι ΗΠΑ καταδίωκαν το τάνκερ για εβδομάδες
Οι ΗΠΑ παρακολουθούσαν το δεξαμενόπλοιο από τον περασμένο μήνα, αφού επιχείρησε να αποφύγει αμερικανικό αποκλεισμό πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο υπό καθεστώς κυρώσεων γύρω από τη Βενεζουέλα.
Το πλοίο τέθηκε υπό αμερικανικές κυρώσεις το 2024, καθώς, όπως γράφει το AP, φέρεται να μετέφερε λαθραία φορτίο για λογαριασμό εταιρείας που συνδέεται με τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ. Τον Δεκέμβριο, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ επιχείρησε να πραγματοποιήσει έλεγχο στο πλοίο στην Καραϊβική, ενώ αυτό κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα. Ωστόσο, το πλήρωμα αρνήθηκε την επιβίβαση και το πλοίο άλλαξε πορεία, κατευθυνόμενο προς τον Ατλαντικό.
Το πλοίο, που παλαιότερα ήταν γνωστό ως Bella 1, μετονομάστηκε σε Marinera και φέρει ρωσική σημαία, σύμφωνα με βάσεις δεδομένων ναυτιλίας.
NATO forces track shadow oil tanker Bella 1—now renamed Marinera—250 miles off Ireland coast. Vessel fled US Venezuela blockade, painted Russian flag on hull to claim Moscow protection.
US, UK, France, Ireland deploy surveillance aircraft. Russia filed diplomatic request to… pic.twitter.com/xqtovngeXZ
— GeoTechWar (@geotechwar) January 6, 2026
Νωρίτερα την Τετάρτη, ιστότοποι ανοιχτής πρόσβασης που παρακολουθούν τη ναυσιπλοΐα έδειχναν τη θέση του μεταξύ Σκωτίας και Ισλανδίας, με πορεία προς βορρά. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το πλοίο βρισκόταν στον Βόρειο Ατλαντικό.
Στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ έχουν πετάξει πάνω από το πλοίο, ενώ την Τρίτη, αεροσκάφος επιτήρησης της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) εμφανίστηκε σε ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων να πετά στην ίδια περιοχή.
Η αρπαγή του Μαδούρο και το βενεζουελάνικο πετρέλαιο που θέλει ο Τραμπ
Η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου έγινε λίγες ημέρες μετά την αιφνιδιαστική νυχτερινή επιχείρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Καράκας, κατά την οποία συνελήφθησαν ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του.
Μετά την επιχείρηση αυτή, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν τις κατασχέσεις πλοίων που τελούν υπό κυρώσεις και συνδέονται με τη Βενεζουέλα.
Ανώτατοι αξιωματούχοι της Βενεζουέλας έχουν χαρακτηρίσει τη σύλληψη του Μαδούρο απαγωγή και έχουν κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι προσπαθούν να κλέψουν τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας, τα οποία εκτιμώνται ως τα μεγαλύτερα στον κόσμο.
Η Βενεζουέλα διαθέτει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου φορτωμένα σε δεξαμενόπλοια και αποθηκευμένα σε δεξαμενές, τα οποία δεν έχει καταφέρει να εξαγάγει λόγω του αποκλεισμού των εξαγωγών από τις ΗΠΑ, που επιβλήθηκε από τα μέσα Δεκεμβρίου.
Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι το Καράκας και η Ουάσινγκτον κατέληξαν σε συμφωνία για την εξαγωγή αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αξίας έως 2 δισ. δολαρίων. Η συμφωνία αναμένεται να εκτρέψει προμήθειες από την Κίνα και να βοηθήσει τη Βενεζουέλα να αποφύγει βαθύτερες περικοπές στην πετρελαϊκή της παραγωγή.
Μια τέτοια συμφωνία θα αποτελούσε ισχυρή ένδειξη ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανταποκρίνεται στην απαίτηση του Τραμπ οι αρχές της χώρας να ανοίξουν τον τομέα πετρελαίου στις αμερικανικές εταιρείες, διαφορετικά να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη στρατιωτική παρέμβαση.
Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες να παραχωρήσει στις ΗΠΑ και σε ιδιωτικές εταιρείες “πλήρη πρόσβαση” στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας.
Όπως σημειώνει το Reuters, από τότε που οι ΗΠΑ επέβαλαν ενεργειακές κυρώσεις στη Βενεζουέλα το 2019, οι έμποροι και τα διυλιστήρια που αγοράζουν βενεζουελανικό πετρέλαιο έχουν καταφύγει σε έναν “σκιώδη στόλο” δεξαμενόπλοιων που αποκρύπτουν τη θέση τους ή σε πλοία που έχουν ήδη υποστεί κυρώσεις για τη μεταφορά ιρανικού ή ρωσικού πετρελαίου. Ο σκιώδης στόλος θεωρείται εκτεθειμένος σε πιθανές τιμωρητικές ενέργειες από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αναλυτές της ναυτιλίας.
