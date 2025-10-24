Ηράκλειο: 71χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα σε καμπίνα κρουαζιερόπλοιου

Η γυναίκα ταξίδευε με το πλοίο που είχε αναχωρήσει από το Ναύπλιο με προορισμό το Ηράκλειο.

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ύστερα από ενημέρωση ότι 71χρονη αλλοδαπή επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου με σημαία Μάλτας βρέθηκε νεκρή μέσα στην καμπίνα της.

Η γυναίκα, υπήκοος Γερμανίας, ταξίδευε με το πλοίο που είχε αναχωρήσει από το Ναύπλιο με προορισμό το Ηράκλειο. Ο ιατρός του πλοίου διαπίστωσε τον θάνατό της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ αμέσως ειδοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές.

Σύμφωνα με το neakriti, με τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι του Ηρακλείου, η σορός της 71χρονης μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου της.

Η λιμενική αρχή Ηρακλείου έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης.