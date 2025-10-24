Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχές της Κρήτης

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη προχθές (22.10.2025) στο Ηράκλειο, 51χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, από Σωφρονιστικούς Υπάλληλους Καταστήματος Κράτησης στο Ηράκλειο διαπιστώθηκε ότι ο 51χρονος κατείχε συσκευασίες με ποσότητες ναρκωτικών ουσιών τις οποίες απέβαλε από τον οργανισμό του. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν μια συσκευασία με 10,6 γραμμάρια ηρωίνη και πέντε συσκευασίες με συνολική ποσότητα 46,8 γραμμαρίων μεθαμφεταμίνης.

Προανάκριση διενεργείται από Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών Συνελήφθη χθες (23.10.2025) το απόγευμα στο Ρέθυμνο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 24χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε ο 24χρονος να επιβαίνει σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα και ακολούθησε έλεγχος στον ίδιο και έρευνα στην οικία του. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

• 17,5 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

• φυτικά αποσπάσματα κάνναβης,

• μικροποσότητα LSD σε μορφή ζελέ,

• χαρτάκι εμποτισμένο με LSD,

• ναρκωτικά δισκία για το οποίο στερούνταν ιατρικής συνταγής,

• μικροποσότητα αποξηραμένου παραισθησιογόνου μανιταριού,

• -6- ζυγαριές ακριβείας,

• το χρηματικό ποσό των (90) ευρώ και

• κινητό τηλέφωνο.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.