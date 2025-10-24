ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:1ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Νεοελληνικής Φιλολογίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

24-26 Οκτωβρίου 2025
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων
Διδακτόρων Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
24-26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Αίθουσα 1, Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής
Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει θεματικές που αφορούν την νεοελληνική πεζογραφία και ποίηση, όπως :
• Παλαιά κείμενα – νέες αναγνώσεις
• Νίκος Καζαντζάκης: νέες προσεγγίσεις

• Τραύμα, μνήμη, εγκλεισμός
• Ταξίδι & Φύση στον ελληνικό Τύπο και στην ελληνική λογοτεχνία
• Ταυτότητα – Σώμα – Φύλο
• Θρησκεία & Λογοτεχνία

• Είδη της πεζογραφίας στο τέλος του 20ού και στον 21ο αιώνα
• Ψηφιακές προσεγγίσεις στη λογοτεχνία

Στο συνέδριο θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους νέες και νέοι επιστήμονες από όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, αλλά και από το Birmingham, την Κύπρο, το Βουκουρέστι. Το συνέδριο είναι ανοιχτό σε όλες και όλους.
Το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ: https://www.philology.uoc.gr/uploads/Programma-Synedrioy.pdf
Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις ομιλίες εξ αποστάσεως εδώ:
https://uoc-gr.zoom.us/j/89074516401

Team Πολ. Κρήτης
