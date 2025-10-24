Ρέθυμνο:1ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Νεοελληνικής Φιλολογίας

24-26 Οκτωβρίου 2025

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων

Διδακτόρων Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

24-26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Αίθουσα 1, Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει θεματικές που αφορούν την νεοελληνική πεζογραφία και ποίηση, όπως :

• Παλαιά κείμενα – νέες αναγνώσεις

• Νίκος Καζαντζάκης: νέες προσεγγίσεις

• Τραύμα, μνήμη, εγκλεισμός

• Ταξίδι & Φύση στον ελληνικό Τύπο και στην ελληνική λογοτεχνία

• Ταυτότητα – Σώμα – Φύλο

• Θρησκεία & Λογοτεχνία

• Είδη της πεζογραφίας στο τέλος του 20ού και στον 21ο αιώνα

• Ψηφιακές προσεγγίσεις στη λογοτεχνία

Στο συνέδριο θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους νέες και νέοι επιστήμονες από όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, αλλά και από το Birmingham, την Κύπρο, το Βουκουρέστι. Το συνέδριο είναι ανοιχτό σε όλες και όλους.

Το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ: https://www.philology.uoc.gr/uploads/Programma-Synedrioy.pdf

Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις ομιλίες εξ αποστάσεως εδώ:

https://uoc-gr.zoom.us/j/89074516401