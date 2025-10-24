ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:«Νοιάζομαι- Μοιράζομαι – Προσφέρω»: Δράση αλληλεγγύης από το Κ.Η.Φ.Η Νέας Αλικαρνασσού

Με στόχο την ανακούφιση οικογενειών που δοκιμάζονται οικονομικά, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου, πραγματοποίησε δράση αλληλεγγύης και ανθρωπιάς κάνοντας πράξη το σύνθημα «Νοιάζομαι- Μοιράζομαι – Προσφέρω». Στη δράση συμμετείχαν παιδιά των ωφελούμενων και εθελοντών της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αλικαρνασσού με την υποστήριξη της Κοινωνικής Λειτουργού του Κ.Η.Φ.Η..

Τα μέλη του Κέντρου δημιούργησαν χειροποίητες μολυβοθήκες από ανακυκλώσιμα υλικά και συγκέντρωσαν με πολύ αγάπη σχολικά είδη όπως τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους, στύλους, γόμες, μπλοκ ζωγραφικής, τσάντες κ.α. Τα σχολικά είδη παραδόθηκαν την Πέμπτη 23/10 από το χώρο του Κ.Η.Φ.Η σε Εκπαιδευτική εκπρόσωπο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αλικαρνασσού.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Νέας Αλικαρνασσού λειτουργεί υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου με την υποστήριξη και την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Κρήτη 2021-2027».

