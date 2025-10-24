ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Συνελήφθησαν δύο άτομα άντρας και γυναίκα κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί (άντρας και γυναίκα) κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν σχεδόν 150 γραμμάρια ηρωίνης σε μορφή βράχου

Συνελήφθησαν χθες (23.10.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου δύο (2) ημεδαποί (54χρονος και 59χρονη) κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, χθες (23.10.2025) το πρωί εντοπίστηκαν οι δύο ημεδαποί να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και στη συνέχεια ακολούθησε έλεγχος στους ίδιους και στο όχημα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκε και κατασχέθηκε μια συσκευασία η οποία περιείχε 137,45 γραμμάρια ηρωίνης σε μορφή βράχου και δύο κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Team Πολ. Κρήτης
