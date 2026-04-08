Ηράκλειο:Άνοιξε για μια ακόμα χρονιά την «Πασχαλινή Αγκαλιά» του ο Δήμος Χερσονήσου

Για μία ακόμα χρονιά ο Δήμος Χερσονήσου άνοιξε την «Πασχαλινή Αγκαλιά» του, με στόχο να στηρίξει δημότες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητά τους. Η δράση, που αποτελεί πλέον σταθερό θεσμό κοινωνικής προσφοράς, ενισχύει ουσιαστικά το έργο του Δήμου και το πνεύμα αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει την τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα.

Οι κοινωνικές δομές του Δήμου, το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», τα ΚΑΠΗ, το ΚΗΦΗ και το Κέντρο Κοινότητας, υλοποίησαν συντονισμένα τη φετινή δράση, συλλέγοντας και διανέμοντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ωφελούμενοι παρέλαβαν τα πακέτα από τις υπηρεσίες, ενώ οι εργαζόμενοι του «Βοήθεια στο Σπίτι», με την υποστήριξη του Δημάρχου κ. Δοξαστάκη και του Αντιδημάρχου Δημόσιας Υγείας, κ. Μαστοράκη, πραγματοποίησαν κατ’οίκον διανομές σε περισσότερες από 200 οικογένειες.

Ιδιαίτερη στιγμή της φετινής δράσης αποτέλεσε η επίσκεψη στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου, της οικογένειας του πρώτου μωρού που γεννήθηκε στην Κρήτη το 2026. Οι γονείς, κρατώντας στην αγκαλιά το νεογέννητο,

επισκέφθηκαν το Δημοτικό Κατάστημα και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, όπου ο Δήμαρχος Χερσονήσου τους υποδέχθηκε και παρέδωσε μια συσκευασία με δώρα για το μωρό, αναμνηστικά και προϊόντα για το πασχαλινό τους τραπέζι. Η συμβολική αυτή πράξη ενίσχυσε το ανθρώπινο μήνυμα της «Πασχαλινής Αγκαλιάς», υπογραμμίζοντας ότι η φροντίδα και η στήριξη ξεκινούν από τις πρώτες κιόλας στιγμές της ζωής.

Στο πλαίσιο της δράσης εντάχθηκε επίσης και η σημαντική χορηγία παιχνιδιών από την Ακαδημία 2020 FA Hersonissos, η οποία προσέφερε δώρα σε 15 παιδιά οικονομικά ευάλωτων οικογενειών, βάσει του μητρώου των κοινωνικών υπηρεσιών. Η παράδοση των παιχνιδιών πραγματοποιήθηκε στον Αντιδήμαρχο Δημόσιας Υγείας από τον προπονητή της ομάδας, κ. Γεώργιο Βαιραμάκη. Τα παιχνίδια διανεμήθηκαν μαζί με τα πασχαλινά πακέτα, προσφέροντας χαρά και ένα ζεστό χαμόγελο στα παιδιά του Δήμου.

«Η “Πασχαλινή Αγκαλιά”, με τα προϊόντα και τα είδη πρώτης ανάγκης που έχουν διανεμηθεί, χαρίζει ελπίδα τις Άγιες τούτες Μέρες σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη» ανέφερε με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Ευχόμαστε το Άγιο Φως της Ανάστασης του Θεανθρώπου να γεμίσει τις καρδιές με αγάπη και αισιοδοξία».