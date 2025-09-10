Ηράκλειο:Αποκατάσταση βλάβης σε γεώτρηση του Άι-Στράτηγου από την ΔΕΥΑΗ

Πιθανά προβλήματα υδροδότησης σε Καλού, Καρκαδιώτισσα, Γαλένι, Ρουκάνι και Κυπαρίσσι

Εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης του Αϊ-Στρατηγού θα πραγματοποιήσει η ΔΕΥΑΗ από 11 έως και 13 Σεπτεμβρίου.

Ενδεχομένως θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης στις παρακάτω περιοχές:

• Καλού

• Καρκαδιώτισσα

• Γαλένι

• Ρουκάνι

• Κυπαρίσσι

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.