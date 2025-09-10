ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Αποκατάσταση βλάβης σε γεώτρηση του Άι-Στράτηγου από την ΔΕΥΑΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πιθανά προβλήματα υδροδότησης σε Καλού, Καρκαδιώτισσα, Γαλένι, Ρουκάνι και Κυπαρίσσι

Εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης του Αϊ-Στρατηγού θα πραγματοποιήσει η ΔΕΥΑΗ από 11 έως και 13 Σεπτεμβρίου.
Ενδεχομένως θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης στις παρακάτω περιοχές:
• Καλού
• Καρκαδιώτισσα
• Γαλένι
• Ρουκάνι
• Κυπαρίσσι
Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
