ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Γόρτυνας:Έτοιμο να υποδεχθεί τους μαθητές το αναβαθμισμένο, μέσω του προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας, που είχε ενταχθεί στην α΄ φάση του προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου».

Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν εργασίες αναβάθμισης του αύλειου χώρου, με κατάλληλη διαμόρφωση χώρων άθλησης, χρωματισμοί – βαψίματα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ανακαίνιση στους χώρους υγιεινής (τουαλέτες – κατασκευή προσβάσιμων WC για ΑμεΑ) και παρεμβάσεις με σκοπό την διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στους χώρους του σχολείου.

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης, τόνισε: «Η προσπάθεια, με στόχο την αναβάθμιση της σχολικής στέγης και των υποδομών μας στον τομέα της εκπαίδευσης, δεν σταματάει εδώ. Ο Δήμος μας θα συνεχίσει να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις και να αξιοποιεί προγράμματα όπως το πρόγραμμα Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», ώστε όλα τα σχολεία μας να είναι ασφαλή, λειτουργικά και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών και των εκπαιδευτικών μας.

Καθώς, όπως πληροφορούμαστε, το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο ήταν απολύτως επιτυχημένο, θα παραταθεί, θα διεκδικήσουμε, στην επόμενη φάση του, την ένταξη περισσότερων σχολείων του Δήμου μας και σε άλλες Δημοτικές Ενότητες».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά...

0
Η ανακοίνωση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου...

Ηράκλειο:Εκτεταμένες εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων στο Δήμο...

0
Σημαντικές παρεμβάσεις και εκτεταμένες εργασίες συντήρησης πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο...

Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά...

0
Η ανακοίνωση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου...

Ηράκλειο:Εκτεταμένες εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων στο Δήμο...

0
Σημαντικές παρεμβάσεις και εκτεταμένες εργασίες συντήρησης πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Αποκατάσταση βλάβης σε γεώτρηση του Άι-Στράτηγου από την ΔΕΥΑΗ
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Σημαντική έκταση αποκτά ο Δήμος Χερσονήσου μετά τον αποχαρακτηρισμό της από δασική
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST