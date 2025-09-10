Δήμος Γόρτυνας:Έτοιμο να υποδεχθεί τους μαθητές το αναβαθμισμένο, μέσω του προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας, που είχε ενταχθεί στην α΄ φάση του προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου».

Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν εργασίες αναβάθμισης του αύλειου χώρου, με κατάλληλη διαμόρφωση χώρων άθλησης, χρωματισμοί – βαψίματα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ανακαίνιση στους χώρους υγιεινής (τουαλέτες – κατασκευή προσβάσιμων WC για ΑμεΑ) και παρεμβάσεις με σκοπό την διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στους χώρους του σχολείου.

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης, τόνισε: «Η προσπάθεια, με στόχο την αναβάθμιση της σχολικής στέγης και των υποδομών μας στον τομέα της εκπαίδευσης, δεν σταματάει εδώ. Ο Δήμος μας θα συνεχίσει να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις και να αξιοποιεί προγράμματα όπως το πρόγραμμα Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», ώστε όλα τα σχολεία μας να είναι ασφαλή, λειτουργικά και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών και των εκπαιδευτικών μας.

Καθώς, όπως πληροφορούμαστε, το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο ήταν απολύτως επιτυχημένο, θα παραταθεί, θα διεκδικήσουμε, στην επόμενη φάση του, την ένταξη περισσότερων σχολείων του Δήμου μας και σε άλλες Δημοτικές Ενότητες».