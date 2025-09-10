ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σημαντική έκταση αποκτά ο Δήμος Χερσονήσου μετά τον αποχαρακτηρισμό της από δασική

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αξιοποίηση έκτασης συνολικού εμβαδού που υπερβαίνει τα 47.000 τετραγωνικά μέτρα έχει πλέον ο Δήμος Χερσονήσου, μετά από τη θετική εξέταση της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Ειδικότερα, μετά από σχετική υποβολή αντίρρησης του Δήμου Χερσονήσου, η αρμόδια επιτροπή εξέτασε το αίτημα του Δήμου για αποχαρακτηρισμό δασικής έκτασης που βρίσκεται στις Γούρνες και ειδικότερα σε χώρο που γειτνιάζει με το παλιό γήπεδο Γουρνών, την οποία κι έκανε αποδεκτή εν μέρει, με την υπ. αριθμ. 356/2025 απόφαση της.

Ειδικότερα η απόφαση αποχαρακτηρίζει συνολική έκταση 47.158, 5 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με την αιτιολογία της απόφασης, τα τμήματα για τα οποία υπέβαλε αντίρρηση ο Δήμος Χερσονήσου, εμφανίζουν ανέκαθεν ίχνη ανθρωπογενούς δραστηριότητας και περικλείονται από γεωργικές εκτάσεις, οπότε η Επιτροπή προχώρησε στον αποχαρακτηρισμό αυτών από δασικά. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για την αξιοποίηση της συγκεκριμένης έκτασης προς όφελος του Δήμου Χερσονήσου και της τοπικής κοινωνίας.

«Η απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση μιας πολύ σημαντικής έκτασης, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου μας» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Η αποδοχή των αντιρρήσεων μας δικαιώνει τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και ανοίγει το δρόμο για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χώρου, την οποία έχει ανάγκη ο Δήμος. Προχωρούμε με σχέδιο, διαφάνεια και σεβασμό στο περιβάλλον, ώστε να μετατρέψουμε την έκταση αυτή σε μοχλό ανάπτυξης για όλους τους δημότες μας».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά...

0
Η ανακοίνωση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου...

Ηράκλειο:Εκτεταμένες εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων στο Δήμο...

0
Σημαντικές παρεμβάσεις και εκτεταμένες εργασίες συντήρησης πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο...

Υδρογονάνθρακες: Chevron και HELLENiQ ENERGY υπέβαλαν προσφορά...

0
Η ανακοίνωση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου...

Ηράκλειο:Εκτεταμένες εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων στο Δήμο...

0
Σημαντικές παρεμβάσεις και εκτεταμένες εργασίες συντήρησης πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Γόρτυνας:Έτοιμο να υποδεχθεί τους μαθητές το αναβαθμισμένο, μέσω του προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας
Επόμενο άρθρο
Επιστολή Επιμελητηρίου Ηρακλείου στον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος για τα προβλήματα που προέκυψαν από τη μετάπτωση στοιχείων της Παγκρήτιας Τράπεζας στην Attica Bank (CrediaBank)
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST