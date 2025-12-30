Ηράκλειο: αυτά είναι τα δύο κτίρια που προτείνονται να λειτουργήσουν ως ακροατήρια για δίκες

Το κτίριο του ΟΤΕ στο πάρκο Θεοτοκόπουλου και το κτίριο της οδού Κοζύρη όπου στεγαζόταν γνωστό εμπορικό κατάστημα.
Στη μίσθωση δύο κτιρίων στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, οι χώροι των οποίων θα διαμορφωθούν κατάλληλα ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως ακροατήρια και επιτέλους να υπάρξει «αποσυμπίεση» στις ασφυκτικές συνθήκες απονομής της δικαιοσύνης στο Ηράκλειο, αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον απερχόμενο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Νίκο Λογοθέτη, ο οποίος και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα βρισκόταν σε συχνή επικοινωνία με το υπουργείο για την εξεύρεση κατάλληλων χώρων, επίκειται μέσα στον Ιανουάριο επίσκεψη στο Ηράκλειο τόσο του υφυπουργού Δικαιοσύνης όσο και του γ. γραμματέα του υπουργείου.
Το πρώτο κτίριο, έκτασης 400 τ.μ.,η μίσθωση του οποίου αναμένεται να προχωρήσει πιο άμεσα, αφορά το γνωστό κτίριο της οδού Κοζύρη, σε απόσταση αναπνοής από τα Δικαστήρια Ηρακλείου και σχεδόν δίπλα από το Εφετείο Αν. Κρήτης, όπου στο πρόσφατο παρελθόν στεγαζόταν εμπορικό κατάστημα πασίγνωστης αλυσίδας. Ήδη έχει γίνει αυτοψία από μηχανικούς της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου και εφόσον δοθεί και επίσημα το «πράσινο φως», οι διαδικασίες θα «τρέξουν» με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ώστε να λειτουργήσουν δύο με τρία ακροατήρια.
Το δεύτερο κτίριο, εμβαδού 3.500 τ.μ., εφόσον δοθεί το «οk», θα λύσει σε μέγιστο βαθμό τα προβλήματα που καταγράφονται καθημερινά με την απονομή δικαιοσύνης στο Ηράκλειο έως ότου φυσικά κατασκευαστεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, απέναντι από την είσοδο του λιμανιού. Πρόκειται για το γνωστό κτίριο στο οποίο στεγαζόταν ο ΟΤΕ, στο πάρκο Θεοτοκόπουλου. Κάτι ανάλογο συνέβη και στην Πάτρα όπου πρόσφατα υπεγράφη η σχετική σύμβαση με χρόνο παράδοσης τον Ιούνιο του 2027.
Σε επικοινωνία που είχε με το Cretalive ο κ. Λογοθέτης ανέφερε πως “προχωρούν οι διαδικασίες μίσθωσης των χώρων που τον προηγούμενο Οκτώβριο προτάθηκαν από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Νίκο Λογοθέτη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, για την κάλυψη των αναγκών του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αν. Κρήτης.”
Συγκεκριμένα προτάθηκε κτίριο σε ελάχιστη απόσταση από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου για την άμεση δημιουργία 3 ακροατηρίων για τη διεξαγωγή πολιτικών και ποινικών υποθέσεων, συνολικού εμβαδού 400 τ.μ.
Επίσης υποδείχθηκε ως απολύτως κατάλληλο για τη στέγαση δικαστικών υπηρεσιών και τη δημιουργία επιπλέον ακροατηρίων, το κτίριο που στεγάζονταν οι υπηρεσίες του ΟΤΕ, δίπλα από το Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Το κτίριο ανήκει στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ. και είναι εμβαδού 3.500 τ.μ. περίπου, αντίστοιχη δε μίσθωση έχει επιτευχθεί στην Πάτρα όπου υπογράφηκε αντίστοιχη σύμβαση για τη στέγαση των Διοικητικών Δικαστηρίων της πόλης.
Ήδη δρομολογούνται οι διαδικασίες και προς τις δύο κατευθύνσεις, προκειμένου να επιλυθούν στο σύνολό τους τα ζητήματα απονομής της Δικαιοσύνης στο Ηράκλειο, μέχρι και την ανέγερση στην πόλη του νέου Δικαστικού Μεγάρου.
Το αμέσως προσεχές διάστημα προγραμματίζεται, για το λόγο αυτό, επίσκεψη του Υφυπουργού και του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Ηράκλειο».
Όπως έχουμε τονίσει κατ’ επανάληψη, οι συνθήκες απονομής της δικαιοσύνης στο Ηράκλειο είναι αποκαρδιωτικές, ενίοτε και ντροπιαστικές, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλονται για ευπρεπισμό των χώρων. Δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι «ασφυκτιούν» ο ένας πάνω στον άλλον και προσπαθούν με «αλχημείες» και πατέντες να τα βολέψουν κάπως, όμως αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, ειδικά με τέτοιον όγκο δουλειάς. Εκεί που κάποτε δίκαζαν ημερησίως 1 με 2 αυτόφωρα, ίσως και κανένα ορισμένες ημέρες, σήμερα τα αυτόφωρα, ειδικά του Μονομελούς (μετά τις αλλαγές στους Κώδικες) έχουν …εκτιναχθεί. Ημερησίως φθάνουν ή και ξεπερνούν τα 10, ενώ έχουν υπάρξει και μέρες με 15 και 19 αυτόφωρα στην σειρά, καθημερινές, ΣΚ, αργίες. Στα πινάκια έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των υποθέσεων, όλα τα δικαστήρια πάνε σε συνεχείς διακοπές, ενώ έχουν πολλαπλασιαστεί και οι εφέσεις.
