Κρήτη: Αύξηση στην οικοδομική δραστηριότητα τον Σεπτέμβριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ – Μείωση στο 10μηνο του 2025.
Αύξηση καταγράφει η οικοδομική δραστηριότητα σε όλη την χώρα αλλά και την Κρήτη κατά το μήνα Σεπτέμβριο.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο αριθμός στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σε όλη τη χώρα κατά 12,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.
Πιο συγκεκριμένα, εκδόθηκαν 2.524 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 597.813 m2 επιφάνειας και 2.911.946 m3 όγκου. Με αποτέλεσμα να σημειωθεί αύξηση κατά 12,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 7,9% στην επιφάνεια και κατά 5,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.
Η εικόνα στην Κρήτη
Στην Κρήτη για τον μήνα Σεπτέμβριο εκδόθηκαν 256 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 54.317 m2 επιφάνειας και 225.253 m3 όγκου.
Το αποτέλεσμα είναι να σημειωθεί αύξηση κατά 19,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,6% στην επιφάνεια και κατά 31% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.
Ποια τα στοιχεία για το δεκάμηνου του 2025
Το δεκάμηνο του 2025, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, μικρή μείωση κατά -6,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά -13,8% στην επιφάνεια και κατά -7,6% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2024.
Στην Κρήτη η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα καταγράφει μείωση κατά -4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά -23,6% στην επιφάνεια και κατά -24,1% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2024.
