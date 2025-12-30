ΚΡΗΤΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρήτη: Αύξηση στην οικοδομική δραστηριότητα τον Σεπτέμβριο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ – Μείωση στο 10μηνο του 2025.

Αύξηση καταγράφει η οικοδομική δραστηριότητα σε όλη την χώρα αλλά και την Κρήτη κατά το μήνα Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο αριθμός στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σε όλη τη χώρα κατά 12,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Πιο συγκεκριμένα, εκδόθηκαν 2.524 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 597.813 m2 επιφάνειας και 2.911.946 m3 όγκου. Με αποτέλεσμα να σημειωθεί αύξηση κατά 12,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 7,9% στην επιφάνεια και κατά 5,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.


Η εικόνα στην Κρήτη

Στην Κρήτη για τον μήνα Σεπτέμβριο εκδόθηκαν 256 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 54.317 m2 επιφάνειας και 225.253 m3 όγκου.

Το αποτέλεσμα είναι να σημειωθεί αύξηση κατά 19,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,6% στην επιφάνεια και κατά 31% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Ποια τα στοιχεία για το δεκάμηνου του 2025

Το δεκάμηνο του 2025, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, μικρή μείωση κατά -6,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά -13,8% στην επιφάνεια και κατά -7,6% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2024.

Στην Κρήτη η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα καταγράφει μείωση κατά -4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά -23,6% στην επιφάνεια και κατά -24,1% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2024.

PATRIS.GR

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πρωτιά της Κρήτης στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις...

0
Τα στοιχεία δείχνουν ότι στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», οι...

Αναβαθμίζονται οι φοιτητικές εστίες και στην Κρήτη...

0
12 φοιτητικές εστίες σε όλη την χώρα ανανεώνονται με...

Πρωτιά της Κρήτης στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις...

0
Τα στοιχεία δείχνουν ότι στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», οι...

Αναβαθμίζονται οι φοιτητικές εστίες και στην Κρήτη...

0
12 φοιτητικές εστίες σε όλη την χώρα ανανεώνονται με...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κρήτη: Το 2026 κάνει ποδαρικό με χιόνια στα ορεινά!
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο: αυτά είναι τα δύο κτίρια που προτείνονται να λειτουργήσουν ως ακροατήρια για δίκες
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει εγκύους και βρέφη – Τι λένε οι επιστήμονες

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι έγκυες γυναίκες και τα νεογνά βρίσκονται στην πρώτη...

Πρωτιά της Κρήτης στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το 2025 – Μεγάλη αύξηση τον Νοέμβριο

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα στοιχεία δείχνουν ότι στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», οι...

Αναβαθμίζονται οι φοιτητικές εστίες και στην Κρήτη – 4,1 εκατ. ευρώ για κλιματισμό, κρεβάτια, ψυγεία, κουζίνες

ΠΚ team ΠΚ team -
12 φοιτητικές εστίες σε όλη την χώρα ανανεώνονται με...

Ηράκλειο: αυτά είναι τα δύο κτίρια που προτείνονται να λειτουργήσουν ως ακροατήρια για δίκες

ΠΚ team ΠΚ team -
Το κτίριο του ΟΤΕ στο πάρκο Θεοτοκόπουλου και το...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST