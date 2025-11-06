Ηράκλειο:Ένα podcast με τον Μύρωνα Μιχαηλίδη

Η νέα σειρά podcast του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου για τις ιδέες που γεννούν τις συναυλίες που φιλοξενούνται στη σκηνή του, εγκαινιάζεται από τον Μύρωνα Μιχαηλίδη.

Το πρώτο podcast είναι αφιερωμένο στη συναυλία με τίτλο “Μια μαγική νύχτα” με έργα του Μίκη Θεοδωράκη, με την Μαρία Φαραντούρη και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Μια συναυλία ξεχωριστή διότι περιλαμβάνει σε πρώτη εκτέλεση νέες ενορχηστρώσεις πασίγνωστων και αγαπημένων τραγουδιών του Μίκη για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα.

Ο Μύρων Μιχαηλίδης θυμάται πώς δημιουργήθηκε η ιδέα για τη συναυλία αυτή, στην οποία περιλαμβάνονται τραγούδια από τον Κύκλο “Οδύσσεια” καθώς και άλλα εμβληματικά τραγούδια του συνθέτη. Μας μιλάει για τη σχέση του με τον Μίκη μέσα στα χρόνια, για την επαφή τους στις πρόβες και στις συναυλίες, αλλά και στο σπίτι του και για το πώς οι συζητήσεις τους επηρέασαν τον ίδιο μουσικά.

Η μοναδική συναυλία με τη μαγική φωνή της Μαρίας Φαραντούρη και με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στην πρώτη της συνεργασία με το ΠΣΚΗ, θα παρουσιαστεί στις 14 και 15 Νοεμβρίου στην αίθουσα “Ανδρέα και Μαρία Καλοκαιρινού”.

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 35€, 25€ και 18€ (γενική είσοδος) και 18€ και 12€ (άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών) ξεκίνησε και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr,

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=_g-16agL9sA&t=5s