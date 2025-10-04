Ηράκλειο:Εντός θερμοκηπίου εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1157 δενδρύλλια κάνναβης ενώ κατασχέθηκε και ποσότητα κάνναβης άνω του 1,5 κιλού

Συνελήφθησαν δύο (2) ημεδαποί για τα κατά περίπτωση αδικήματα της καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και νομοθεσίας περί όπλων στο Ηρακλειο

Εντός θερμοκηπίου εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1157 δενδρύλλια κάνναβης ενώ κατασχέθηκε και ποσότητα κάνναβης άνω του 1,5 κιλού

Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών των αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, χθες (03.10.2025) οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Φαιστού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και της Ομάδας Προληψης Καταστολής Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου .

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης , εντός θερμοκηπίου ιδιοκτησίας ημεδαπού , το οποίο ενοικίαζε έτερος ημεδαπός , ανευρέθηκαν να καλλιεργούνται επιμελώς συνολικά 1.157 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 3 μέτρων τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν καθώς και 1.509 γραμμάρια κάνναβης.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες δύο ημεδαπών (ηλικίας 51 και 41 χρόνων) κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχεθήκαν τέσσερα κυνηγετικά όπλα και φυσίγγια και συνελήφθη ο ένας ημεδαπός (ιδιοκτήτης του θερμοκηπίου) ενώ ο έτερος (ενοικιαστής) εντοπίσθηκε σε περιοχή του Δήμου Θηβαίων και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θήβας.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.