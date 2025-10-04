Metaxa Hospitality: Υλοποιεί επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ

Νέες ξενοδοχειακές μονάδες σε δημοφιλή τουριστικά θέρετρα δρομολογεί ο όμιλος Metaxa Hospitality

Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία κατέγραψε το 2024 ο Όμιλος «Μεταξά Όμιλος Φιλοξενίας Συμμετοχών Α.Ε.» (Metaxa Hospitality Group), ενισχύοντας τα οικονομικά του μεγέθη, συνεχίζοντας παράλληλα, την υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών σχεδίων, σε Σαντορίνη και Κρήτη, που ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος που συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια παρουσίας στην ξενοδοχειακή αγορά της χώρας, σχεδιάζει μια εμβληματική επένδυση στο Καβούσι Ιεράπετρας, προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ, προχώρησε στην αναβάθμιση των δυο μεγαλύτερων μονάδων του στην Κρήτη ενώ φιλοδοξεί να απεμπλέξει από τις μυλόπετρες της γραφειοκρατίας μια σημαντική επένδυση στην Σαντορίνη.

To Cape Tholos

Η επένδυση στο Καβούσι με την επωνυμία «Cape Tholos» βρίσκεται στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Δ’878/10-12-2024), και θα ακολουθήσουν η ΚΥΑ και στη συνέχεια οι διαδικασίες αδειοδότησης.

Στο πλαίσιο αυτό για πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εντάχθηκε η εταιρεία Πόρτο Καβούσι Μονοπρόσωπη Α.Ε., στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει έμμεσα μέσω της θυγατρικής ΤΕΑΒ Α.Ε. με ποσοστό 100%.

Το συγκρότημα στο Καβούσι, θα περιλαμβάνει κεντρικό κτήριο, δύο εστιατόρια, spa ως ειδική υποδομή, γυμναστήριο, κοινόχρηστες πισίνες, 189 δωμάτια ξενοδοχείου, 136 κατοικίες διαφόρων μεγεθών, ελικοδρόμιο και τελεφερίκ. Η μαρίνα θα έχει δυνατότητα ελλιμενισμού 33 σκαφών. Το κατάλυμα θα είναι πέντε αστέρων (5*), με συνολική δυναμικότητα 1.044 κλινών, και θα λειτουργήσει με τη συνεργασία διεθνώς αναγνωρισμένου διαχειριστή.

Η δόμηση θα φθάνει τα 55.000 τ.μ. με συντελεστή 0,045. Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει 46 μόνιμες θέσεις εργασίας και περίπου 1.640 εποχικές, ενώ κατά την υλοποίηση θα απασχοληθούν 250–300 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων.

Οικονομικά αποτελέσματα 2024

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών του Metaxa Hospitality Group ανήλθε το 2024, σε 61,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 19,26% σε σχέση με το 2023 (51,2 εκατ. ευρώ).

Ανά ξενοδοχειακή μονάδα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν ως εξής:

Candia Maris: 12,1 εκατ. ευρώ (από 10,7 εκατ. το 2023)

Creta Maris: 36,4 εκατ. ευρώ (από 31,3 εκατ.)

Santo MarisCollection: 12,3 εκατ. ευρώ (από 9,0 εκατ.)

Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε 21,09 εκατ. ευρώ (από 13,78 εκατ.), ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA εκτοξεύθηκαν στα 17,1 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2023 (7,78 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 3,43 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 624 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Επενδύσεις και δανεισμός

Ο δανεισμός του Ομίλου έφθασε τα 121,8 εκατ. ευρώ, έναντι 118 εκατ. ευρώ το 2023, με το πρόσθετο κεφάλαιο να κατευθύνεται κυρίως σε νέα έργα.

Η θυγατρική Artemios Α.Ε. ολοκλήρωσε την κατασκευή του Santo Mine Oia Suites στην Οία Σαντορίνης, επένδυση ύψους 25,3 εκατ. ευρώ, που λειτούργησε τον Μάιο 2024.

Παράλληλα, εγκρίθηκε προ διετίας η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των ξενοδοχείων Creta Maris και Candia Maris, με επιλέξιμη δαπάνη 33 εκατ. ευρώ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, με συμμετοχή Πειραιώς και Εθνικής Τράπεζας. Το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου ξεπέρασε το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης, καθώς ο Όμιλος συνέβαλε και με ίδια κεφάλαια.

Το έργο «Lapilli» και τα μελλοντικά σχέδια

Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται το project της θυγατρικής Μαρμάρι Α.Ε., που αφορά την ανέγερση του νέου πεντάστερου ξενοδοχείου «Lapilli» στη Σαντορίνη, με δυναμικότητα 237 κλινών και δόμηση 9.000 τ.μ. Το έργο έχει εμπλακεί σε δικαστική διαμάχη μετά την ανάκληση οικοδομικών αδειών από την Πολεοδομία Θήρας, με την εταιρεία να έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Παράλληλα, ο Όμιλος δρομολογεί:

επένδυση στο Μεγαλοχώρι Σαντορίνης,

την ανάπτυξη του έργου Cape Tholos στο Καβούσι Ιεράπετρας,

ενώ έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση γραφείων στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου.

Προοπτικές για το 2025

Για το 2025, εκτιμάται ότι η χρήση θα κλείσει με EBITDA άνω των 16,5 εκατ. ευρώ, ενισχυμένη από την αποκλιμάκωση του χρηματοδοτικού κόστους και τις αναδιαρθρώσεις δανεισμού. Στόχοι για το 2025 παραμένουν η ολοκλήρωση των επενδύσεων, η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και η βελτίωση της αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων.

Έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη

Ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει σε πράσινες και καινοτόμες πρακτικές φιλοξενίας, ενσωματώνοντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη στρατηγική του. Το Metaxa Hospitality Group έγινε ο πρώτος ελληνικός όμιλος φιλοξενίας που αποκτά πιστοποίηση O.R.A. (Organic-Regenerative Agriculture) από τον Οργανισμό ΔΗΩ, για τις βιολογικές-αναγεννητικές ξενοδοχειακές καλλιέργειες του.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιώσιμη Ξενοδοχειακή Γεωργία», καλλιεργούνται 75 είδη βιολογικών φρούτων, λαχανικών και βοτάνων στους κήπους των ξενοδοχείων, με την παραγωγή να φθάνει το 2024 τους 6,8 τόνους. Η ιδιοπαραγωγή χρησιμοποιείται απευθείας στη γαστρονομία των ξενοδοχείων, αναδεικνύοντας τοπικές γεύσεις με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Παράλληλα, σε περίπου 2.000 στρέμματα γης εφαρμόζονται πρακτικές αναγεννητικής διαχείρισης τοπίου, ενώ μέσω του προγράμματος «Αναγεννητική Γεωργία για το Οροπέδιο Λασιθίου» εκπαιδεύονται τοπικοί παραγωγοί. Ήδη έχουν «αναγεννηθεί» 40 στρέμματα, με τον Όμιλο να απορροφά περίπου 50 τόνους βιολογικών προϊόντων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Ανδρέας Μεταξάς, τόνισε ότι «η πρωτοποριακή πιστοποίηση με το Πρότυπο O.R.A., στην επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυση του Ομίλου, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη, με έμφαση στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την προστασία της γης και τη δημιουργία αξίας για τις τοπικές κοινωνίες.»

Το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τουριστικό κλάδο μέσω των παρακάτω πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων:

Creta Maris Resort στη Χερσόνησο Κρήτης (681 δωμάτια)

Candia Maris Resort & Spa στην Αμμουδάρα Ηρακλείου (320 δωμάτια)

Santo Pure Oia Suites & Villas στη Σαντορίνη (85 σουίτες και βίλες)

Santo Mine Oia Suites (37 σουίτες, λειτουργία από 2024)

The Villas by Santo Collection ( 2 βίλες στη Σαντορίνη)