Ελένη Μαράκη:Οι Εκπαιδευτικοί, Οι Αρχιτέκτονες του Μέλλοντος

Οι Εκπαιδευτικοί: Οι Αρχιτέκτονες του Μέλλοντος

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικών, την 5 Οκτωβρίου, αισθάνομαι την ανάγκη, ως Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος για θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά, και ως Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ70, να τιμήσω τους ανθρώπους που κρατούν στα χέρια τους το πιο πολύτιμο αγαθό: τη δυνατότητα μετασχηματισμού της κοινωνίας μας.

Οι εκπαιδευτικοί είναι οι αρχιτέκτονες των αυριανών πολιτών, οι καθοδηγητές που εφοδιάζουν τα παιδιά μας όχι μόνο με γνώσεις, αλλά και με την ευελιξία, την ενσυναίσθηση και την κριτική σκέψη που απαιτούν οι ραγδαίες αλλαγές του 21ου αιώνα. Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, ο δικός τους ρόλος καθίσταται πιο κρίσιμος από ποτέ: να προετοιμάσουν τους μαθητές μας να είναι ενεργά μέλη της παγκόσμιας κοινότητας, ανθεκτικοί, δημιουργικοί, επιτυχημένοι, μα πάνω απ’ όλα, ευτυχισμένοι.

Στην Κρήτη, η παράδοση της γνώσης είναι βαθιά ριζωμένη, ως κληρονομιά που πηγάζει από την εποχή του Βιτσέντζου Κορνάρου και φτάνει μέχρι τον πανανθρώπινο στοχασμό του Νίκου Καζαντζάκη.

Οι εκπαιδευτικοί μας αποτελούν τη ζωντανή συνέχεια αυτής της πνευματικής πορείας. Με την καθημερινή τους παρουσία στις σχολικές αίθουσες, από το πιο απομακρυσμένο χωριό μέχρι τα αστικά κέντρα, σφυρηλατούν τον χαρακτήρα και τις δεξιότητες της νέας γενιάς του νησιού μας, υπενθυμίζοντας σε κάθε μαθητή την κρητική ρήση: «Ότι δεν είναι στον τόπο, είναι στον κόπο».

Η Περιφέρεια Κρήτης, αναγνωρίζοντας τον κομβικό τους ρόλο, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων για την έμπρακτη ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου:

Διασφαλίζουμε συνεχείς και στοχευμένες επιμορφώσεις σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμες μεθόδους, επενδύουμε στην αναβάθμιση των σχολικών υποδομών με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και παράλληλα, ενισχύουμε την ευρύτερη σχολική κοινότητα μέσω Προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και της λειτουργίας Σχολών Γονέων, δημιουργώντας ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που αναγνωρίζει και επιβραβεύει την αφοσίωση.

Ως εκπαιδευτικός η ίδια, γνωρίζω καλά ότι η δυναμική εξέλιξη είναι το κλειδί. Η εκπαίδευση είναι ένα ζωντανό οικοσύστημα που απαιτεί συνεχή φροντίδα και ανανέωση. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μας, η πρόσβασή τους σε σύγχρονα παιδαγωγικά εργαλεία και η υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας αποτελούν θεμελιώδης προϋπόθεση για ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό έργο.

Σήμερα, ας ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας απέναντι σε αυτούς τους στυλοβάτες της Παιδείας. Η ευγνωμοσύνη μας, ως κοινωνία, είναι βαθιά και ειλικρινής για το ανεκτίμητο έργο που επιτελείται, συχνά κάτω από το βάρος των κοινωνικών προκλήσεων.

Τιμούμε την ατελείωτη υπομονή, την αγάπη με την οποία σκύβουν οι εκπαιδευτικοί πάνω από κάθε παιδί, και τη δέσμευσή τους στην καλλιέργεια των ονείρων του μέλλοντος. Είναι εκείνοι που ανάβουν τη σπίθα της περιέργειας, που διδάσκουν την αξία της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Αναγνωρίζουμε ότι είναι οι πραγματικοί μετασχηματιστές του μέλλοντός μας και τους οφείλουμε πολλά.

Εύχομαι από καρδιάς καλή δύναμη σε όλες και όλους που υπηρετούν το δύσκολο έργο της εκπαίδευσης!
Ελένη Μαράκη
Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Περιφέρεια Κρήτης
Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ70

«Το πρόγραμμα ΖΩΗ: Η πορεία υλοποίησης και...

0
Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου Η Περιφέρεια Κρήτης...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Αίτημα Κήρυξης σε Κατάσταση Έκτακτης...

0
«Αίτημα Κήρυξης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των...

