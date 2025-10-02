Πολιτικά Κρήτης

«Το πρόγραμμα ΖΩΗ: Η πορεία υλοποίησης και τα μελλοντικά βήματα»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Το πρόγραμμα ΖΩΗ: Η πορεία υλοποίησης και τα μελλοντικά βήματα», την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:00, στην αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Η εκδήλωση θα φιλοξενήσει τον εκλεγμένο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC), καθηγητή Andrew Lockey, καθώς και διακεκριμένους επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ.

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδήλωσης:

Η σημασία των προγραμμάτων αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών ελεύθερης πρόσβασης
Andrew Lockey, εκλεγμένος Πρόεδρος ERC, καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Huddersfield (Μ. Βρετανία)
Παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων του Προγράμματος «ΖΩΗ»

Αλεξάνδρα Παπαϊωάννου, καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, επικεφαλής Εργαστηρίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Νατάσα Σπαρτινού, μέλος επιτροπής σύνταξης οδηγιών ΚΑΡΠΑ 2025 ERC, μέλος Εργαστηρίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΔΙΧΤΥ αξιοποίησης αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών

Δημήτριος Κατεχάκης, επικεφαλής Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (CeHA), ΙΤΕ
Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους πολίτες να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να ενημερωθούν για τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης παρέμβασης και της αξιοποίησης καινοτόμων εργαλείων, όπως οι αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές ελεύθερης πρόσβασης

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Αίτημα Κήρυξης σε Κατάσταση Έκτακτης...

0
«Αίτημα Κήρυξης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των...

Ιστορική επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου στον...

0
Σε κλίμα συγκίνησης η υποδοχή του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ....

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Αίτημα Κήρυξης σε Κατάσταση Έκτακτης...

0
«Αίτημα Κήρυξης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των...

Ιστορική επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου στον...

0
Σε κλίμα συγκίνησης η υποδοχή του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ....
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Αίτημα Κήρυξης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Κοινοτήτων Καστελλιανών – Δεματίου – Σκινιά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Bazaar Βιβλίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου: Από αύριο, Παρασκευή 3/10

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Χανίων προσκαλεί το κοινό στο νέο Bazaar...

ΗΡ.Υ.Δ.Α. : Διαμαρτυρία για την ακύρωση προγραμματισμένων συνεδριών Εργοθεραπείας -Φυσικοθεραπείας στο ΠΑΓΝΗ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Διαμαρτυρία για την ακύρωση προγραμματισμένων συνεδριών Εργοθεραπείας -Φυσικοθεραπείας στο...

Σύλλογος Εστίας Πολυτεχνείου Κρήτης:Να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση των πλοίων στη Γάζα για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση των πλοίων στη Γάζα...

Η Κωτσόβολος Μεγάλος Χορηγός στον Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Κωτσόβολος, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST