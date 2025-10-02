Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Το πρόγραμμα ΖΩΗ: Η πορεία υλοποίησης και τα μελλοντικά βήματα», την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:00, στην αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Η εκδήλωση θα φιλοξενήσει τον εκλεγμένο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC), καθηγητή Andrew Lockey, καθώς και διακεκριμένους επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ.

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδήλωσης:

Η σημασία των προγραμμάτων αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών ελεύθερης πρόσβασης

Andrew Lockey, εκλεγμένος Πρόεδρος ERC, καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Huddersfield (Μ. Βρετανία)

Παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων του Προγράμματος «ΖΩΗ»

Αλεξάνδρα Παπαϊωάννου, καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, επικεφαλής Εργαστηρίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Νατάσα Σπαρτινού, μέλος επιτροπής σύνταξης οδηγιών ΚΑΡΠΑ 2025 ERC, μέλος Εργαστηρίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΔΙΧΤΥ αξιοποίησης αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών

Δημήτριος Κατεχάκης, επικεφαλής Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας (CeHA), ΙΤΕ

Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους πολίτες να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να ενημερωθούν για τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης παρέμβασης και της αξιοποίησης καινοτόμων εργαλείων, όπως οι αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές ελεύθερης πρόσβασης