Ηράκλειο:Επιστολή Δημάρχου Χερσονήσου προς τον Περιφερειάρχη για τα προβλήματα διαχείρισης ομβρίων στο Δήμο Χερσονήσου

Τα σοβαρά προβλήματα διαχείρισης των ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, τα οποία σχετίζονται με αρμοδιότητες της Περιφέρειας Κρήτης, επισημαίνει με γραπτή επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος Χερσονήσου, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η έντονη βροχόπτωση τις νυχτερινές ώρες της Κυριακής προς Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου μετέφερε φερτά υλικά και μεγάλες ποσότητες ομβρίων υδάτων, μέσω των κάτω διαβάσεων του ΒΟΑΚ, στο κατάντι τμήμα της περιοχής “Εσταυρωμένος” της ΔΚ Ελαίας.

Η έλλειψη έργων απορροής των υδάτων προς τη θάλασσα προκάλεσε μεγάλες ζημιές στις παρακείμενες ιδιοκτησίες και ευτυχώς δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές».

Ο Δήμαρχος υπενθυμίζει ότι το πρόβλημα είχε επισημανθεί ήδη από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων της δημοτικής αρχής το 2024 στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.

Όπως σημειώνει, «η ΔΤΕ της Περιφέρειας δια του προϊσταμένου της Υπηρεσίας του κου Μιχ. Ψαρουδάκη μας ενημέρωσε ότι υπάρχει μελέτη και ανάδοχος για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου που θα αντιμετώπιζε το πρόβλημα. Μάλιστα για το σκοπό αυτό πραγματοποιήσαμε αυτοψία στο χώρο, προκειμένου να διαπιστώσουμε και να επιλύσουμε συγκεκριμένα προβλήματα όδευσης του αγωγού προς τη θάλασσα».

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Δημάρχου Χερσονήσου, παρά τις ενέργειες της δημοτικής αρχής, η οποία εξασφάλισε ακόμη και τη συναίνεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου μέσω του οποίου θα διέρχεται ο αγωγός, το έργο δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Για την αντιμετώπιση πλέον αυτού του σοβαρού προβλήματος, άμεσα, μόνο στο πλαίσιο υφιστάμενων συμβάσεων έργου της Περιφέρειας Κρήτης, μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ο Δήμαρχος τονίζει ότι «υφίσταται σοβαρό θέμα πολιτικής προστασίας στη συγκεκριμένη περιοχή, το οποίο θα οξυνθεί περαιτέρω με την επικείμενη ανακατασκευή του ΒΟΑΚ» και καλεί την Περιφέρεια να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή της μελέτης ώστε να δοθεί οριστική λύση.

Ο Δήμαρχος ακόμα επισημαίνει ότι, το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στην περιοχή «Εσταυρωμένος». Είναι χαρακτηριστικό, πως σε όλη την κατάντι ζώνη του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χερσονήσου, υφίσταται σοβαρό ζήτημα διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, το οποίο εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και τις περιουσίες τους.

Το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση και έγκριση των μελετών οριοθέτησης των ρεμάτων Α1, Α2 (ΔΕ Γουβών) και Α3, Α4 (ΔΕ Χερσονήσου), ώστε να δεσμεύσει τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση των έργων διευθέτησης στα αναφερόμενα, παραπάνω ρέματα.