ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αναλυτικά το πρόγραμμα των επισκέψεων σε Νέα Αλικαρνασσό και οικισμούς από Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου έως Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Με Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και ευχές, η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου θα πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων σε Νέα Αλικαρνασσό και οικισμούς του Δήμου, μεταδίδοντας το γιορτινό κλίμα των ημερών, υπό τη Διεύθυνση των Αρχιμουσικών Λεωνίδα Τζωρτζάκη και Δέσποινα Σκανδαλάκη, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025».
Το πρόγραμμα των επισκέψεων της Φιλαρμονικής:

Παρασκευή 12/12

• 17:00 Ν. Αλικαρνασσός,
• 18:00 Δαφνές,
• 18:50 Βενεράτο,
• 19:30 Αυγενική,
• 20:15 Κεράσια, 21:00 Σίβα

Τετάρτη 17/12

• 17:30 Βούτες,
• 18:15 Άγιος Μύρωνας,
• 19:00 Κάτω Ασίτες,
• 19:45 Άνω Ασίτες,
• 20:30 Σταυράκια

Παρασκευή 19/12

• 17:30 Βασιλειές,
• 18:15 Άγιος Βλάσσης,
• 19:00 Άγιος Σύλλας,
• 19:45 Προφήτης Ηλίας,
• 20:30 Κυπαρίσσι

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Νέα έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων:Υπό τον...

0
Λυδία Δαμπασίνα Red Line, Κόκκινη γραμμή, Ligne rouge Από 13 Δεκεμβρίου...

Δήμος Χανίων:Το εκπαιδευτικό υλικό της ενημερωτικής πρωτοβουλίας...

0
- Δράσεις, με 40 συμμετέχοντες φορείς σε 35 σχολικές...

Νέα έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων:Υπό τον...

0
Λυδία Δαμπασίνα Red Line, Κόκκινη γραμμή, Ligne rouge Από 13 Δεκεμβρίου...

Δήμος Χανίων:Το εκπαιδευτικό υλικό της ενημερωτικής πρωτοβουλίας...

0
- Δράσεις, με 40 συμμετέχοντες φορείς σε 35 σχολικές...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Επιστολή Δημάρχου Χερσονήσου προς τον Περιφερειάρχη για τα προβλήματα διαχείρισης ομβρίων στο Δήμο Χερσονήσου
Επόμενο άρθρο
Η παρέμβαση και οι προτάσεις του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το Νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλλι
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST