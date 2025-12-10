Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου

Αναλυτικά το πρόγραμμα των επισκέψεων σε Νέα Αλικαρνασσό και οικισμούς από Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου έως Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Με Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και ευχές, η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου θα πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων σε Νέα Αλικαρνασσό και οικισμούς του Δήμου, μεταδίδοντας το γιορτινό κλίμα των ημερών, υπό τη Διεύθυνση των Αρχιμουσικών Λεωνίδα Τζωρτζάκη και Δέσποινα Σκανδαλάκη, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου «Χριστούγεννα στην Πόλη 2025».

Το πρόγραμμα των επισκέψεων της Φιλαρμονικής:

Παρασκευή 12/12

• 17:00 Ν. Αλικαρνασσός,

• 18:00 Δαφνές,

• 18:50 Βενεράτο,

• 19:30 Αυγενική,

• 20:15 Κεράσια, 21:00 Σίβα

Τετάρτη 17/12

• 17:30 Βούτες,

• 18:15 Άγιος Μύρωνας,

• 19:00 Κάτω Ασίτες,

• 19:45 Άνω Ασίτες,

• 20:30 Σταυράκια

Παρασκευή 19/12

• 17:30 Βασιλειές,

• 18:15 Άγιος Βλάσσης,

• 19:00 Άγιος Σύλλας,

• 19:45 Προφήτης Ηλίας,

• 20:30 Κυπαρίσσι