Η παρέμβαση και οι προτάσεις του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το Νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλλι

Με παρέμβαση του, μέσω τηλεδιάσκεψης, στη 2η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, κατέθεσε με σαφήνεια τις θέσεις και τις σοβαρές επιφυλάξεις του Δήμου σχετικά με την τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης για το έργο του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, στο Καστέλλι.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι, ενώ το έργο του αεροδρομίου προχωρά σε ό,τι αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου, υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες που βαρύνουν αποκλειστικά το Υπουργείο Υποδομών και την ΥΠΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις μεγάλες καθυστερήσεις στον διαγωνισμό των συστημάτων Αεροναυτιλίας, που όφειλε να έχει γίνει από τα πρώτα χρόνια με τη σύναψη της σύμβασης το 2019 και στην πολιτική διαχείριση από το Υπουργείο, που επιχειρεί σήμερα να μετακυλήσει ευθύνες στον παραχωρησιούχο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την κύρωση της τροποποίησης της σύμβασης παραχώρησης το Δεκέμβρη του 2022 στη Βουλή, ο Δήμαρχος, ως εισηγητής τότε του ΠΑΣΟΚ, είχε επισημάνει τις καθυστερήσεις για την προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού Αεροναυτιλίας και τις ολιγωρίες αφού το διάστημα 2019-2022 δεν έγινε απολύτως τίποτα για το θέμα. .«Σήμερα λοιπόν με μεγάλη καθυστέρηση έρχεται το Υπουργείο Υποδομών να αναζητήσει λύση για τις ολιγωρίες και τις αδυναμίες του με ανάθεση της ευθύνης στην Εταιρεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος.

Παράλληλα, στηλίτευσε την επιμονή του Υπουργείου να τοποθετηθεί το ραντάρ στο λόφο Παπούρα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι εναλλακτικές προτάσεις του Τεχνικού Συμβούλου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και κατήγγειλε ότι στη συζητούμενη συμπληρωματική σύμβαση δεν περιλαμβάνεται κανένα από τα αναγκαία συνοδά έργα και τις δεσμεύσεις που έχουν τεθεί από το Δήμο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.

Ειδικότερα:

Οδικές συνδέσεις

α) Δεν περιλαμβάνεται η αναβάθμιση και βελτίωση της οδικής ασφάλειας της εναλλακτικής σύνδεσης του Α/Δ με Ηράκλειο, Ηράκλειο- Αρκαλοχώρι- Καστέλλι

β) Δεν υπάρχει πρόβλεψη σύνδεσης με τη Μεσαρά και το Νότιο Οδικό Άξονα οι μελέτες του οποίου «καρκινοβατούν».

γ) Χωρίς πρόσθετο κόμβο μετά το τούνελ και πριν το Καστέλλι.

Σήραγγα (Τούνελ)

Η σήραγγα, ενώ ήταν αρχικά προβλεπόμενο και αναγκαίο έργο, αφαιρέθηκε για λόγους κόστους, επανήλθε καθυστερημένα και παρέμεινε 16 μήνες στα συρτάρια του Υπουργείου. Το αποτέλεσμα είναι η μετάθεση του χρονοδιαγράμματος, με εκτιμώμενη ολοκλήρωση το φθινόπωρο του 2028.

Αντιπλημμυρικά έργα

Δεν περιλαμβάνονται οι οριστικές μελέτες και τα κρίσιμα αντιπλημμυρικά έργα για όλη τη λεκάνη απορροής, παρότι η προκαταρκτική μελέτη της ΤΕΡΝΑ έχει παραδοθεί από το 2021 και εκτιμά το κόστος στα 61 εκατ. ευρώ.

Προστασία υδροφόρου ορίζοντα

Ο Δήμαρχος μίλησε για τεράστιο έλλειμμα περιβαλλοντικής πρόβλεψης, καταγγέλλοντας ότι δεν προβλέπονται κρίσιμες παρεμβάσεις για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς παραμένει η πρόθεση απευθείας διάθεσης των λυμάτων μέσω 24 «πηγαδιών» στον υδροφόρο ορίζοντα, ο οποίος χρησιμοποιείται για πόσιμο νερό, αντί της φθηνής και φιλοπεριβαλλοντικής λύσης, δημιουργίας υδατοδεξαμενής, ώστε το νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας να αξιοποιείται για άρδευση και στήριξη του πρωτογενούς τομέα, όπως έχει ζητήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και Δήμος.

Αγωγός καυσίμων

Δεν υπάρχει πρόβλεψη για αγωγό καυσίμων, με ότι αυτό συνεπάγεται για την κυκλοφοριακή επιβάρυνση με τα δεκάδες βυτιοφόρα καθημερινά.

Μέσο σταθερής τροχιάς

Δεν εξετάζεται η πρόταση για την σύνδεση του αεροδρομίου με μέσο σταθερής τροχιάς

Υποδομές που έχουν «παγώσει»

Τέλος, από πλευράς Δημάρχου τονίστηκε ότι δεν κινείται τίποτα:

-Για την ηλεκτρική διασύνδεση του αεροδρομίου,

-Για τις αποχετευτικές συνδέσεις των οικισμών,

-Για την υδροδότηση του αεροδρομίου.

Μνημείο στο λόφο της Παπούρας

Ο Δήμαρχος ανέδειξε με έμφαση την παγκόσμια σημασία και τη διεθνή ακτινοβολία του μνημείου στο λόφο Παπούρα ενώ κατήγγειλε την επιμονή στην εγκατάσταση ραντάρ σε απόσταση μόλις 20–30 μέτρων από αυτό, αναφέροντας ότι:

-Η επιτροπή της ΥΠΑ για την χωροθέτηση των ραντάρ συγκροτήθηκε μόλις το 2022, δηλαδή με τεράστια καθυστέρηση.

-Μετά την ανακάλυψη του μνημείου, το Υπουργείο όφειλε να αναζητήσει εναλλακτικές τεχνικά κατάλληλες θέσεις, κάτι που δεν έγινε.

-Το Υπουργείο, με πολιτική και όχι επιστημονική προσέγγιση, παραπλάνησε το ΚΑΣ ισχυριζόμενο ότι η θέση «Παπούρα» είναι η μοναδική τεχνικά εφικτή λύση, γεγονός που κατέρριψαν ίδια τα στελέχη της ΥΠΑ σε τεχνική συνάντηση με τον Δήμο.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας έχει καταθέσει τρεις απολύτως ρεαλιστικές και τεχνικά εφικτές εναλλακτικές θέσεις:

-Το σημείο 26

-Το σημείο 23 (λόφος Κεφάλας)

-Εντός του περιφραγμένου χώρου του Αεροδρομίου

Όλες οι θέσεις είναι σε απαλλοτριωμένους χώρους, με πρόσβαση σε ρεύμα και οδικό δίκτυο και χωρίς αρχαιολογικά κωλύματα.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην παγκόσμια αναγνώριση του Μνημείου με την βράβευση της Ελλάδας με το International Archaeological Discovery of the Year – Khaled al-Asaad Award στην Ιταλία, την εκτενή προβολή από το National Geographic, την κατάταξη του μνημείου στα Top-10 σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα παγκοσμίως για το 2025 από το διεθνές περιοδικό Archaeology του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αμερικής κ.α .

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου. ξεκαθάρισε ότι: «Ο Δήμος δεν αντιδρά στο έργο, αλλά απαιτεί ένα αεροδρόμιο ασφαλές, λειτουργικό, περιβαλλοντικά βιώσιμο, με σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά. Οι καθυστερήσεις, οι παραλείψεις και οι πολιτικές επιλογές του Υπουργείου Υποδομών δεν μπορούν να συνεχίσουν να υπονομεύουν ένα έργο εθνικής σημασίας και το μέλλον των τοπικών κοινωνιών».