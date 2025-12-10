Συγκρότηση του νέου Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης

Συνήλθε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 σε πρώτη συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ) για την διενέργεια της εκλογής του Προεδρείου του.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, αφού συνεχάρη τα μέλη του νεοσυσταθέντος ΠΣΕΚ-Κ, τόνισε την σημαντικότητα του έργου του αναφέροντας τη σημασία της στενής συνεργασίας τους για την προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας στο νησί.

Υπογράμμισε ότι η συλλογική προσπάθεια αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Περιφέρειας.

Η σύνθεση του Προεδρείου του ΠΣΕΚ-Κ, όπως προέκυψε μετά την διενέργεια της εκλογής είναι:

• Πρόεδρος: ο Αλέξανδρος Μαρκαντωνάκης (Διευθύνων Σύμβουλος, ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. – Διευθύνων Σύμβουλος ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.)

• Αντιπρόεδρος: ο Δημήτριος Πλεξουσάκης (Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης – Επικεφαλής Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων, Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ)

• Γραμματέας: ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς (Ερευνητής Α’ Βαθμίδας και Διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών)

• Αναπληρωτής Γραμματέας: ο Γεώργιος Παπαδάκης (Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης στη Π.Ε. Ηρακλείου, Κύριος Ερευνητής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, ΙΤΕ)

Επίσης, μέλη του ΠΣΕΚ-Κ είναι οι:

• Γιακουμάκη Στυλιανή (Καθηγήτρια Κλινικής Νευροψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

• Διαλυνάς Εμμανουήλ (Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΙΑΛΥΝΑ Α.Ε. – Δρ. Χημικός Μηχανικός)

• Καζάσης Φώτης (Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΚ για την περίοδο 2024-2027, Μέλος ΕΔΙΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης)

• Κυμάκης Εμμανουήλ (Καθηγητής Προηγμένων Ηλεκτρονικών Υλικών και

Διατάξεων, Τμήμα HMMY, Πολυτεχνική Σχολή ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ)

• Παυλίδης Μιχαήλ (Καθηγητής Βιολογίας – Φυσιολογίας Θαλάσσιων Οργανισμών, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης)

• Πετράκης Ευριπίδης (Καθηγητής, Τομέας Υπολογιστών, ΗΜΜΥ, Πολυτεχνείο Κρήτης)

• Σουσαλής Φώτης (Γενικός Διευθυντής Olive Oil Plant Director & Sustainability Leader Ομίλου Κίκιζα)

Το ΠΣΕΚ-Κ κατέχει, σε επιτελικό επίπεδο, γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό ρόλο στην εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete), για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσω της διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Επίσης, το ΠΣΕΚ-Κ αποτελεί όργανο υποστήριξης των αναπτυξιακών δράσεων της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο της υλοποίησης των Εθνικών Στρατηγικών.