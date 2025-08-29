Ηράκλειο:Η Διακήρυξη για τη σωτηρία του Μνημείου της Παπούρας- Εκατοντάδες φορείς και Σύλλογοι στο πλευρό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Μετά την επιτυχημένη και μαζική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κηποθέατρο “Νίκος Καζαντζάκης” στο Ηράκλειο, τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025, για την προστασία του Μνημείου στο λόφο της Παπούρας, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας δημοσιοποιεί τη Διακήρυξη για τη Σωτηρία του σπουδαίου Μνημείου.

Η διακήρυξη εκφράζει τη θέληση της τοπικής κοινωνίας, των αρχαιολόγων, των φορέων και των συλλογικοτήτων για τη σωτηρία του Μνημείου της Παπούρας που εκφράζουν με κάθε τρόπο, την έντονη αντίθεση στην τοποθέτηση ραδιοβοηθημάτων και άλλων εγκαταστάσεων στον λόφο, που θα κατέστρεφαν ανεπανόρθωτα το μοναδικό μνημείο των προϊστορικών/μινωικών χρόνων.

Καθημερινά μάλιστα εκδίδονται νέα μηνύματα συμπαράστασης και συμμετοχής στον αγώνα του Δήμου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΠΟΥΡΑΣ

«H ανασκαφική έρευνα που διεξάγεται στο λόφο Παπούρα, στο πλαίσιο του έργου του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι, έφερε στο φως μια εξαιρετικά σπάνια κυκλική κατασκευή των προϊστορικών/μινωικών χρόνων, διαμέτρου 50 περίπου μέτρων, που αποτελεί μοναδική ανακάλυψη στον Αιγαιακό χώρο.

Η επιμονή του Υπουργείου υποδομών και της διοίκησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, να εγκαταστήσουν τα ραδιοβοηθήματα του νέου αεροδρομίου στην Παπούρα ένθεν κακείθεν του μνημείου, ραντάρ ύψους δεκάδων μέτρων, πύργους ελέγχου και άλλα βοηθητικά κτίρια, με εκτενείς διαμορφώσεις 20 και σαράντα στρεμμάτων και ταπεινώσεις του λόφου, θα βλάψει ανεπανόρθωτα το μνημείο και τον περιβάλλοντα χώρο, διαταράσσοντας την άρρηκτη σχέση που τα συνδέει.

Για αυτή τη σκοπιμότητα καταστρέφεται η αυθεντικότητα του πολιτιστικού τοπίου και παραβιάζονται κατάφωρα τόσο οι διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου 4858/2021 όσο και οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την Ελλάδα.

Και ενώ η έρευνα δεν έχει ακόμη περατωθεί, το Υπουργείο Υποδομών και η διοίκηση της ΥΠΑ βιάζονται να πάρουν αποφάσεις για την τύχη του σπουδαίου λόφου Παπούρα, για να καλύψουν τις δικές τους ολιγωρίες που από το 2018 που υπεγράφη η σύμβαση για το νέο Αεροδρόμιο δεν έκαναν όσα όφειλαν, με σοβαρότατο κίνδυνο να καταστρέψουν το σπουδαίο μνημείο.

Σε αυτή τους την επιδίωξη το Υπουργείο Πολιτισμού όφειλε και οφείλει να αποτελέσει ασπίδα προστασίας του μνημείου βάσει των νόμων και των διεθνών συμβάσεων και να μην αποδεχθεί την παραπειστική και ατεκμηρίωτη θέση ότι ο λόφος Παπούρα είναι το μοναδικό σημείο που μπορούν να εγκατασταθούν τα ραντάρ.

Για τους λόγους αυτούς όλοι εμείς που συγκεντρωθήκαμε στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, με βάση τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας, την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, τα ψηφίσματα πολλών δήμων της Κρήτης, τις αποφάσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, το κείμενο – παρέμβαση των αρχαιολόγων απ΄ όλο τον κόσμο και όλων των συνεργαζόμενων φορέων:

-Καταδικάζουμε την επιχειρούμενη, πλήρη υποβάθμιση και κατ’ ουσίαν καταστροφή αυτού του εμβληματικού Μνημείου για την πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης και όλης της Ελλάδας,.

-Καταγγέλουμε την απόφαση για την τοποθέτηση ραντάρ στο λόφο Παπούρα και ζητούμε την άμεση ακύρωση των απαράδεκτων αποφάσεων και την άμεση εκπόνηση εναλλακτικής μελέτης στα πάμπολλα σημεία που μπορούν να υποδεχθούν τα ραντάρ και όχι μόνο στις απαλλοτριωμένες κορυφές όπως ομολόγησε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το Υπουργείο Υποδομών.

-Πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλος ο λόφος Παπούρα, ως περιέχων ένα μνημείο μείζονος σημασίας πρέπει να μείνει ελεύθερος πανταχόθεν, ανέγγιχτος από οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση βλάβη και αυτό να κατοχυρωθεί θεσμικά και

-Απαιτούμε την ανακήρυξη του Λόφου ως αρχαιολογικού χώρου υψίστης σημασίας

-Ζητούμε την πραγματική προστασία και ανάδειξη του ώστε να καταστεί επισκέψιμο και να αποτελέσει «ζωντανό» σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές

– Αξιοποιούμε όλα τα θεσμικά και ένδικα μέσα και προχωρούμε σε ιεραρχικές προσφυγές, αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ότι άλλο εκτιμηθεί ότι χρειάζεται, όπως ασφαλιστικά μέτρα, για να πετύχουμε την σωτηρία του Μνημείου.

-Κλιμακώνουμε τον αγώνα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο

-Καταγγέλουμε σε όλους τους αρμόδιους Ευρωπαϊκούς φορείς (UNESCO EUROPA NOSTRA ΚΛΠ) και ζητούμε από τα κόμματα, τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές να αξιοποιήσουν όλα τα κοινοβουλευτικά μέσα.

Ο αγώνας αυτός αφορά την πενταχιλιετή ιστορία του τόπου, το σήμερα και το μέλλον του και έχουμε μια μόνο επιλογή:

ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΠΟΥΡΑΣ!»

Στον αγώνα για την Προστασία και Ανάδειξη του Μνημείου στο Λόφο της Παπούρας και την τοποθέτηση των συστημάτων αεροναυτιλίας σε άλλη κατάλληλη κορυφή, συμμετέχουν και τον υποστηρίζουν φορείς και εκπρόσωποι:

1. Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

2. Δήμος Μινώα Πεδιάδας

3. Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων – Σ.Ε.Α.

4. Παρέμβαση 257 Αρχαιολόγων- Ακαδημαϊκών απ΄ όλο τον κόσμο

5. Επιτροπή Πολιτών Πεδιάδας – Λαϊκή Συνέλευση

6. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης

7. Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ελένη Βατσινά

8. Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης

9. Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης

10. Βουλευτής ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης

11. Βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας

12. Βουλευτές της Νίκης

13. Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου

14. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ηρακλείου ΟΕΒΕΝΗ

15. Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης Ο.Ε.Σ.Κ.

16. Οικονομικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης

17. Δήμος Ηρακλείου

18. Δήμος Ρεθύμνης

19. Δήμος Σητείας

20. Δήμος Πλατάνια

21. Δήμος Βιάννου

22. Δήμος Χανίων

23. Δήμος Αποκορώνου

24. Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων

25. Δήμος Μαλεβιζίου

26. Δήμος Ιεράπετρας

27. Δήμος Φαιστού

28. Δήμος Γόρτυνας

29. Δήμος Σφακίων

30. Δήμος Χερσονήσου

31. Δήμος Μυλοποτάμου

32. Δήμος Κάσου

33. Σχόλη Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

34. Τμήμα Ιστορίας Και Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιου Κρήτης

35. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ΑΠΘ

36. Σύλλογος Μεταπτυχιακών Παν/μιου Κρήτης

37. I.C.O.MO.S (Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων Και Τοποθεσιών

38. Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

39. Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας

40. Ιστορική, Λαογραφική & Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης

41. Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία

42. Arch Europe

43. Σ.Ε.K.Α (Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων)

44. Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού

45. Παράρτημα Κρήτης Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

46. Κοινό Κείμενο Σωματείων Του Πολιτισμού

47. Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ

48. ΕΦΝΗ – Ένωση Φιλολόγων Ν. Ηρακλείου

49. Παράρτημα Κρήτης ΤΕΕ- ΤΑΚ

50. Μόνιμη Επιτροπή Μεταφορών ΤΕΕ-ΤΑΚ

51. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου

52. Παράταξη Αυτόνομων Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης – ΑΜΑΚ

53. Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης – Ι.Λ.Α.Ε.Κ.

54. Δίκτυο Συλλόγων Μεσαράς

55. Σύλλογος «Ο Μύθος της Ευρώπης»

56. Ένωση θυμάτων Σοκαρά

57. Πρόεδρος Ποδηλατικού Ομίλου Κάστρου

58. Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου

59. Σύλλογος Φίλων Ιερού Καθεδρικού Ναού Πολιούχου Αρκαλοχωρίου

60. Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής

61. Πολιτιστικός Σύλλογος Αμαριανού

62. Πολιτιστικός Σύλλογος Αμουργελλών

63. Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Καστελλιανών «Άγιος Γεώργιος»

64. Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Πουλιών

65. Πολιτιστικός Σύλλογος Αποστολιανών

66. Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου

67. Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμάχας

68. Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαγγέλου

69. Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχοντικού

70. Πολιτιστικός Σύλλογος Ασκών

71. Πολιτιστικός Σύλλογος Αυλής

72. Πολιτιστικός Σύλλογος Βόνης

73. Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά

74. Πολιτιστικός Σύλλογος Γαρίπας

75. Πολιτιστικός Σύλλογος Γασίου

76. Πολιτιστικός Σύλλογος Γερακίου «Το Αργαστήρι»

77. Πολιτιστικός Σύλλογος Διαβαϊδέ «Άγιος Γεώργιος ο Σφακιώτης»

78. Πολιτιστικός Σύλλογος Δραπετίου

79. Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού

80. Πολιτιστικός Σύλλογος Ζήντας

81. Πολιτιστικός Σύλλογος Ζωφόρων

82. Πολιτιστικός Σύλλογος Θραψανού

83. Πολιτιστικός Σύλλογος Ίνι-Μοναστηράκι «Ινατος»

84. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλού Χωριού Μονοφατσίου

85. Πολιτιστικός Σύλλογος Καραβάδου

86. Πολιτιστικός Σύλλογος Καρουζανών

87. Πολιτιστικός Σύλλογος Κασσάνων

88. Πολιτιστικός Σύλλογος Κασταμονίτσας

89. Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίου

90. Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Καστελλιανών «Ριζόκαστρο»

91. Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Πουλιών

92. Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγού

93. Πολιτιστικός Σύλλογος Λαγούτας-Βακιώτες

94. Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκοχωρίου «Οι Λεύκες»

95. Πολιτιστικός Σύλλογος Λιλιανού

96. Πολιτιστικός Σύλλογος Λύττου

97. Πολιτιστικός Σύλλογος Μαθιάς «Οι Ανεμόμυλοι»

98. Πολιτιστικός Σύλλογος Μαχαιράς

99. Πολιτιστικός Σύλλογος Μουσούτας

100. Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαδιά

101. Πολιτιστικός Σύλλογος Μπιτζαριανό

102. Πολιτιστικός Σύλλογος Νιπιδιτού

103. Πολιτιστικός Σύλλογος Παναγιάς

104. Πολιτιστικός Σύλλογος Πανοράματος

105. Πολιτιστικός Σύλλογος Παρτίρων

106. Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδερου

107. Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυθέας

108. Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουσσοχωρίων

109. Πολιτιστικός Σύλλογος Σκινιά

110. Πολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος Σκλαβεροχωρίου-Γαλενιανού

111. Πολιτιστικός Σύλλογος Σμαρίου

112. Πολιτιστικός Σύλλογος Στείρωνα

113. Πολιτιστικός Σύλλογος Τουρλωτής

114. Πολιτιστικός Σύλλογος Τσουτσούρου

115. Πολιτιστικός Σύλλογος «Τα Φαβριανά»

116. Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλίππων «Άγιος Φίλιππος»

117. Πολιτιστικός Σύλλογος Χανδρού

118. Πολιτιστικός Σύλλογος Χουμερίου

119. Σύλλογος Ενεργών Πολιτών «Μοναστηράκι»

120. Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Σαμπά

121. Σύλλογος Μικρασιατών και Φίλων Καρδουλιανού

122. Αθλητικό Σωματείο Αρκαλοχωρίου «ΟΦΑ»

123. Αθλητικό Σωματείο «Δωριέας»

124. Αθλητικός Όμιλος Θραψανού «Ο Ανθεστίων»

125. Αθλητικός Σύλλογος Νιπιδιτού «Ηρακλής Νιπιδιτου»

126. Αθλητικός Όμιλος Γαρίπας

127. Αθλητικός Σύλλογος Υγείας Αρκαλοχωρίου- ΑΘΛΗΣΥ

128. Αθλητικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου- Μπάσκετ «Η Αναγέννηση»

129. Εμπορικός Σύλλογος Καστελλίου

130. Εμπορικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου

131. Εμπορικός Σύλλογος Θραψανού

132. Εργαζόμενοι στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου

133. Εργαζόμενοι στο Κέντρο Υγείας Καστελλίου

134. Ο Σύλλογος Φίλων ΚΥ Αρκαλοχωρίου

135. Ο Σύλλογος Φίλων ΚΥ Καστελλίου

136. Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου (και όλες σχεδόν οι ενορίες της)

137. Το Σωματείο “Κανείς Μόνος Στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας”

138. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Βρεφονηπιακού Σταθμού Αρκαλοχωρίου

139. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Νηπιαγωγείου Αρκαλοχωρίου

140. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Νηπιαγωγείου Αρκαλοχωρίου

141. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Νηπιαγωγείου Αρκαλοχωρίου

142. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού σχολείου Αρκαλοχωρίου

143. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού σχολείου Αρκαλοχωρίου

144. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου

145. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Αρκαλοχωρίου

146. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γενικού Λυκείου Αρκαλοχωρίου

147. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου

148. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Βρεφονηπιακού Σταθμού Καστελλίου

149. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Καστελλίου

150. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Καστελλίου

151. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου και Λυκείου Καστελλίου

152. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ηρακλείου, παραρτήματος Καστελλίου

153. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Θραψανού

154. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Θραψανού

155. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Θραψανού

156. Προσωπικό Παιδικού Σταθμού Βόνης

157. Σχολή Κεραμικής,

158. Ο Σύλλογος Παραδοσιακής Και Σύγχρονης Γαστρονομίας Της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου “Λογάρι Γεύσεων”

159. Σύλλογος Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας

160. Το 7ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Καστελλίου

161. Ο Μουσικός Και Λαογραφικός Σύλλογος Μίνωα Πεδιάδας «Τεχνών Σπουδή»

Καθημερινά εκδίδονται νέα μηνύματα συμπαράστασης και συμμετοχής στον αγώνα μας τα οποία θα ανακοινώσουμε σε επόμενο χρόνο.