ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ηράκλειο: Η επίσημη ανακοίνωση για την μετάθεση των εργασιών στην Κρήνη Μοροζίνι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού,
σεβόμενη το αίτημα των επαγγελματικών φορέων του Ηρακλείου θα μεταθέσει
την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης της κρήνης Μοροζίνι
για τον Σεπτέμβριο τ.έ. .Επισημαίνεται
ότι η Διεύθυνση Συντήρησης είχε ενημερώσει λεπτομερώς,
εγκαίρως και εγγράφως τη δημοτική αρχή σχετικά,
χωρίς να διατυπωθούν αντιρρήσεις.

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Team Πολ. Κρήτης
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