Ηράκλειο:Μάνος Πλουμίδης Trio στο αναψυκτήριο «Το Πάρκο μας» την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

Το ηλεκτρικό trio του Μάνου Πλουμίδη υπόσχεται μία όμορφη μουσική βραδιά, στο αναψυκτήριο «Το Πάρκο μας», στο Πάρκο Γεωργιάδη, με τη διοργάνωση της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 ο Μάνος Πλουμίδης με το Νίκο Συγλέτο στα τύμπανα και τον Άρη Τερζάκη στο μπάσο παρουσιάζουν κομμάτια rock and roll, classic rock, blue eyed soul, κομμάτια από γίγαντες της μουσικής, από Muddy Waters, Elvis Prisley, BB King, Ray Charles, Cream, Jimmy Hendrix, μέχρι και ZZ Top, μαζί και με πολλές ακόμα εκπλήξεις, σε μία ξεχωριστή ατμόσφαιρα, στη δροσιά του πάρκου Γεωργιάδη.