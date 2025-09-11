Ηράκλειο:Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου στους αγιασμούς στο 2ο Δημοτικό Αγίας Μαρίνας και στο Λύκειο Γαζίου

Μεν. Μποκέας: «Κάθε σχολική χρονιά μοιάζει με ένα άδειο βιβλίο. Γεμίστε το με όμορφες σελίδες, γεμάτες γνώσεις, εμπειρίες και χαμόγελα.»

«Κάθε σχολική χρονιά μοιάζει με ένα άδειο βιβλίο. Γεμίστε το με όμορφες σελίδες, γεμάτες γνώσεις, εμπειρίες και χαμόγελα, που θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για τα επόμενα βήματά σας. Μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σας, κάντε τη φετινή χρονιά ξεχωριστή.

Με σεβασμό προς τους συμμαθητές και τους δασκάλους σας, δημιουργήστε όλοι μαζί ένα καλύτερο αύριο. Από τη δική μας πλευρά, θα συνεχίσουμε με συνέπεια να εργαζόμαστε για ασφαλή, λειτουργικά και φιλόξενα σχολικά περιβάλλοντα, ώστε να μπορείτε απερίσπαστοι να δημιουργείτε, να εξελίσσεστε και να υλοποιείτε τα όνειρά σας.» ανέφερε στο χαιρετισμό του για τη νέα σχολική χρονιά ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου παρευρέθηκε στους αγιασμούς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας και στο Λύκειο Γαζίου, όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει ευχές με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για μια δημιουργική και επιτυχημένη σχολική χρονιά.

Ιδιαίτερα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας, ο Μενέλαος Μποκέας αναφέρθηκε στη ριζική ανακαίνιση που ολοκληρώθηκε χάρη στην ένταξη του σχολείου στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», τονίζοντας παράλληλα ότι ο Δήμος, σε στενή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τις διευθύνσεις των σχολείων, θα συνεχίσει με συνέπεια την προσπάθεια για τη συνεχή αναβάθμιση των σχολικών μονάδων.

Οι αγιασμοί πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα σχολεία του Δήμου Μαλεβιζίου χωρίς προβλήματα και με την παρουσία εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής.