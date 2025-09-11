Χανιά:“Πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένοι Αγιασμοί στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Πλατανιά”

Πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένοι Αγιασμοί στις Σχολικές Μονάδες Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Πλατανιά, παρουσία της Δημοτικής Αρχής .

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης επισκέφτηκε τα Σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά.

Ο κος Μαλανδράκης, ανέφερε τα παρακάτω: «….ο Δήμος Πλατανιά βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό της Σχολικής Κοινότητας, με στόχο την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου και την παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης στους μαθητές μας.

Στο πλαίσιο της μέριμνας του Δήμου για τη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης και τη στήριξη της σχολικής κοινότητας, τοποθετήθηκαν πρόσφατα νέες προκατασκευασμένες αίθουσες διδασκαλίας σε Σχολικά μας Συγκρότηματα. Οι νέες αίθουσες καλύπτουν άμεσα τις αυξημένες ανάγκες των σχολείων μας και προσφέρουν ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον μάθησης για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Συνεχίζουμε με συνέπεια τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης όλων των Σχολικών μας Υποδομών, αξιοποιώντας τόσο σχετικές χρηματοδοτήσεις όσο και ίδιους πόρους. Παράλληλα, φροντίζουμε ώστε τα σχολεία μας να διαθέτουν τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό και εκπαιδευτικό υλικό, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ασφαλούς, λειτουργικού και παιδαγωγικά κατάλληλου περιβάλλοντος…»

Ο κ. Μαλανδράκης έκλεισε με ευχές για τη νέα σχολική χρονιά, απευθυνόμενος σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς: «..Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, στις οικογένειές τους και στους Εκπαιδευτικούς μας …»

Στους Αγιασμούς των Σχολικών Μονάδων παρευρεθήκαν, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Αντώνιος Φραγκονικολάκης, οι Αντιδήμαρχοι Αρχοντάκης Χρήστος, Δημητρογιαννάκης Στυλιανός,Μαλακωνάκης Εμμανουήλ, Μαραγκουδάκη Πλακαμάκη Χρυσάνθη, Σημαντηράκης Πολυχρόνης, Βουρδουμπάς Κων/νος και οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κος Ιωάννης Δαράκης, ο κος Αρτέμιος Κουτσαυτάκης. Επισης παρευρέθηκε η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος της Π.Ε.Χανίων, κα Μαλανδράκη Κρασουδάκη Σοφία.