Στον αγιασμό σχολείων στο Ηράκλειο η Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Ελένη Μαράκη – Μπελαδάκη, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κρήτης, παραβρέθηκε στον αγιασμό του 33ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, του 9ου Γυμνασίου και του 10ου Γενικού Λυκείου, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Αφού καλωσόρισε τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, που συνόδευαν τα παιδιά τους στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, μετέφερε τις θερμές ευχές του Περιφερειάρχη Κρήτης, δηλώνοντας πως η Περιφέρεια Κρήτης είναι πάντα αρωγός στο μονοπάτι της εκπαίδευσης, από το πρώτο βήμα ως την αποφοίτηση, εκφράζοντας τη σταθερή της δέσμευση και στήριξη για κάθε προσπάθεια που προάγει την παιδεία και τον πολιτισμό. «Ο Περιφερειάρχης μας άλλωστε, Σταύρος Αρναουτάκης, είναι γνωστός για την ευαισθησία του σε θέματα εκπαίδευσης και το αποδεικνύει διαχρονικά.

Μάλιστα πολλές φορές, υπερβαίνει εαυτόν ώστε να καταφέρει να εξοικονομήσει πόρους και να συνεισφέρει, όσο περισσότερο γίνεται, στη βελτίωση των υποδομών και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Κρήτη. Καλωσορίζουμε, λοιπόν, το νέο σχολικό έτος με την ελπίδα ότι και φέτος μαθητές και εκπαιδευτικοί θα εξερευνήσετε απρόσκοπτα τα μονοπάτια της γνώσης, αλλά και της διαμόρφωσης προσωπικοτήτων με ευαισθησίες, κοινωνική συνείδηση και υπευθυνότητα, μέσα στο περιβάλλον της μάθησης, όπου καλλιεργείται ο νους και διαπλάθεται ο χαρακτήρας κάθε ανθρώπου».

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης αναφέρθηκε ξεχωριστά στο σημαντικό έργο των εκπαιδευτικών και τους ευχαρίστησε για την αφοσίωση και την προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά, προκειμένου να φέρουν εις πέρας τη δύσκολη αποστολή που έχουν αναλάβει.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό της η Ελένη Μαράκη παρότρυνε τα παιδιά να σκέφτονται με αισιοδοξία, να αγαπούν τη γνώση, να λειτουργούν με ενσυναίσθηση, να οραματίζονται ένα καλύτερο μέλλον και μια πιο υγιή κοινωνία.