Ηράκλειο:Με χαμόγελα και ευχές ο αγιασμός για την νέα σχολική χρονιά, στα σχολεία του Δήμου Γόρτυνας

Σε κλίμα αισιοδοξίας, με χαμόγελα και ευχές για «Καλή Σχολική Χρονιά» και «Καλή Πρόοδο» πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός, για την έναρξη του σχολικού έτους 2025 – ’26, στα σχολεία του Δήμου Γόρτυνας. Ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης, που παραβρέθηκε στον αγιασμό των σχολείων των Αγίων Δέκα (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), καλωσόρισε τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, ευχήθηκε σε όλους να έχουν υγεία και δύναμη και τόνισε ότι ο Δήμος θα στηρίξει, με όλες τις δυνάμεις του, το έργο και τις προσπάθειές τους.

«Κάθε νέα σχολική χρονιά είναι ένα καινούργιο ταξίδι γνώσης, εμπειριών και δημιουργίας. Ευχόμαστε στους μαθητές και τις μαθήτριές μας να έχουν μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά, στους εκπαιδευτικούς και στους εργαζομένους στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων καλή δύναμη στο πολύτιμο έργο τους και στους γονείς να έχουν υπομονή και να απολαύσουν και εκείνοι, μαζί με τα παιδιά τους, αυτό το όμορφο ταξίδι.

Ο Δήμος Γόρτυνας στέκεται δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα, στηρίζοντας, με όσες δυνάμεις έχει, την καθημερινότητά της γιατί η Παιδεία είναι το πιο σταθερό μονοπάτι προς την κοινωνική ευημερία και προς ένα καλύτερο μέλλον. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλες και όλους!» ανέφερε ο Δήμαρχος, Μιχάλης Κοκολάκης.