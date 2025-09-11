ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Σύσκεψη στη Π.Ε. Χανίων για την αντιμετώπιση του ζητήματος έλλειψης αρδευτικού νερού

Σε συνέχεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής προσκάλεσε στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες προκειμένου να εξειδικευθούν τα μέτρα που θα λάβουν από κοινού για να επιλυθεί το ζήτημα έλλειψης αρδευτικού νερού στον ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου για την υπόλοιπη αρδευτική περίοδο, έλλειψη που απειλεί κυρίως τις καλλιέργειες αβοκάντο της περιοχής.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν: ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Άρης Παπαδογιάννης και στελέχη του Οργανσμού, ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου Απόστολος Βουλγαράκης, η αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΧ Νίκη Αποστολάκη συνοδευόμενη από τον Γεν. Δ/ντή Νίκο Γκαζή και μέλη Δ.Σ. των φορέων. Παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος, στελέχη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και του τμήματος Περιβάλλοντος της Π.Ε. Χανίων και παραγωγοί.

Κατά τη συζήτηση αναδείχτηκε η ανάγκη ακόμα στενότερης συνεργασίας μεταξύ τους και συμφωνήθηκε με αμοιβαίες υποχωρήσεις να διασφαλιστούν οι ανάγκες όλων των χρηστών, μεταξύ των οποίων και του ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου για το αμέσως προσεχές διάστημα.
Επίσης συζητήθηκαν συγκεκριμένα έργα που θα δρομολογηθούν άμεσα, με συνεργασία Π.Κ., Ο.Α.Κ. και Τ.Ο.Ε.Β., προκειμένου να αποφύγουμε μελλοντικά τέτοιου είδους προβλήματα.

Τέλος, ο κ. Καλογερής ενημέρωσε για την πρόθεση άμεσου καθαρισμού μέρους των φερτών υλικών της Λίμνης Αγυιάς, με πιλοτικό χαρακτήρα, ενώ ζήτησε τη δέσμευση όλων των παριστάμενων για τη διασφάλιση του απαιτούμενου νερού για την προστασία του υδροβιότοπου.

