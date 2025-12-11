Ηράκλειο: Μηχανή παρέσυρε 25χρονη και την εγκατέλειψε – Νεκρό το σκυλί της

Συγκλονίζει το περιστατικό που σημειώθηκε στις Γούρνες Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή των Γουρνών Ηρακλείου, προκαλώντας οργή και ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Λίγο μετά τις 18:00, μια 25χρονη που περπατούσε στην παλιά εθνική οδό μαζί με το σκυλί της παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα. Η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά, ωστόσο το άτυχο ζώο υπέκυψε ακαριαία στα τραύματά του. Ο οδηγός της μηχανής, αντί να σταματήσει και να προσφέρει βοήθεια, εγκατέλειψε την 25χρονη και τράπηκε σε φυγή, αφήνοντας πίσω του μια σοκαριστική εικόνα. Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριά κατηγορία εγκατάλειψης μετά από τροχαίο.