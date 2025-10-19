Ηράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στην τελετή Αδελφοποίησης των Μαρτυρικών Χωριών Καλής Συκιάς και Σοκαρά

Τιμήθηκε για τη συνεισφορά του στην αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού.

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης παραβρέθηκε σήμερα στον Σοκαρά, στην τελετή Αδελφοποίησης των Μαρτυρικών Χωριών Καλής Συκιάς και Σοκαρά αλλά και αναγνώρισης του Σοκάρα ως Μαρτυρικού χωριού.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης τιμήθηκε με ειδική πλακέτα, για την ουσιαστική του συνεισφορά στην αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού, μέσω παρεμβάσεων και επαφών του με τους αρμόδιους φορείς, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης έκανε την παρακάτω δήλωση : «Τα λόγια είναι φτωχά μπροστά στο Μεγαλείο των στιγμών που ζούμε σήμερα. Βρισκόμαστε εδώ, και με τιμά πολύ η πρόσκλησή σας, για να επισφραγίσουμε με την παρουσία μας, την αδελφοποίηση δύο μαρτυρικών χωριών.

Της Καλής Συκιάς Ρεθύμνου. Και του Σοκαρά Ηρακλείου, που πρόσφατα ανακηρύχθηκε ως μαρτυρικό. Αλλά και να τιμήσουμε από κοινού τους Ήρωές μας. Και τις ιστορικές στιγμές που σφράγισαν τη μνήμη και τη συνείδηση της Κοινωνίας μας.

Με την πρόσφατη ανακήρυξη του Σοκαρά ως μαρτυρικό Χωριό, η Πολιτεία απέδωσε την ύψιστη τιμή στους Ήρωές μας, και την αναγνώριση που τους αξίζει. Ήταν μία αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας. Που δικαίωσε τους είκοσι επτά αδικοχαμένους Σοκαριανούς, αλλά και τους απογόνους τους, οι οποίοι σήμερα νοιώθουν ικανοποίηση και πλήρη ηθική αποκατάσταση, για τους γονείς, τις γιαγιάδες και τους παππούδες τους.

Η ανακήρυξη του Σοκαρά είναι μία πράξη, που αποτελούσε εκκρεμότητα δεκαετιών και αποτέλεσμα αγώνων, που είχαν ξεκινήσει άνθρωποι οι οποίοι πια δεν είναι στη ζωή. Μία προσπάθεια ετών, για να δικαιωθούν οι ψυχές των οικογενειών και των συγχωριανών τους και για να μάθει όλη η Ελλάδα, ότι ο Σοκαράς του Δήμου Γόρτυνας υπήρξε τόπος μαρτυρίου.

Ήταν ιστορικό χρέος όλων μας, την πορεία που χάραξαν, οι κάτοικοι του Σοκαρά και οι εκπρόσωποι των συλλόγων και φορέων αυτού του τόπου, προς την ανάδειξη και διάσωση της ιστορικής αλήθειας, να την ακολουθήσουμε και να την ενισχύσουμε με όλες τις δυνάμεις μας. Ήταν το ελάχιστο δείγμα δέσμευσης και αφοσίωσης στα ιδανικά των αγωνιστών προγόνων μας.

Αυτούς τους ήρωες τιμάμε. Για το ήθος, την ανδρεία και την ομοψυχία τους. Αυτούς που έκαναν φλάμπουρο την κραυγή από τα ιερά αυτά χώματα, την κραυγή που καταρράκωνε το ηθικό του εχθρού, την κραυγή που ακούστηκε από τα χείλη των γυναικών των μετέπειτα θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας και κάνει την ανθρωπότητα να υποκλίνεται άφωνη μπροστά σε τόσο μεγαλείο.

Τιμή και δόξα στους ήρωες μας. Στους αγωνιστές της καλής Συκιάς και του Σοκαρά, που έγιναν τιμή και περηφάνια για τον τόπο μας και με τη θυσία τους στέλνουν ακόμα και σήμερα μηνύματα σε κάθε επίβουλο εχθρό. Αλλά και μεγάλη ευκαιρία για εμάς τους νεότερους. Να διδαχτούμε από το παράδειγμα τους. Ότι πρέπει να λειτουργούμε συλλογικά με εθνική ομοψυχία για όλα εκείνα τα ιδανικά και τις πανανθρώπινες αξίες.

Μόνο τότε θα μπορούμε σε κάθε δύσκολη στιγμή να μετατρέπουμε την απόγνωση σε ελπίδα και τον φόβο σε αποφασιστικότητα. Για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε με επιτυχία κάθε αμφισβήτηση αλλά και να κάνουμε όνειρα και σχέδια για ένα μέλλον, που θα δημιουργεί την εξέλιξη και την πρόοδο της πατρίδας μας μέσα σε ένα κόσμο που αλλάζει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η δύναμη μας είναι στο ΕΜΕΙΣ. Και αυτοί που τιμούμε σήμερα είναι μας το δίδαξαν με το λαμπρό τους παράδειγμα. ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ!!!!! ΑΘΑΝΑΤΟΙ!!!

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, για τη βράβευση και χαίρομαι ιδιαιτέρως που συνέβαλα σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια για την αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού».