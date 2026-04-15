Ηράκλειο:Ομόφωνες αποφάσεις στην 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου

Στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου στις Γούρνες πραγματοποιήθηκε η 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Στην έναρξη της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος Χερσονήσου ενημέρωσε το Σώμα για σημαντικά ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο περιστατικό αυθαίρετης περίφραξης τμήματος δημόσιου ακινήτου, το οποίο έχει απαλλοτριωθεί από το 1971.

Όπως ενημέρωσε, το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου έχει υποβάλλει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου προανακριτικό υλικό, ενώ η Δημοτική Αρχή θα προβεί άμεσα στην απομάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών. Η Κτηματική Υπηρεσία παράλληλα έχει αποστείλει ήδη σχετικά έγγραφα για επιπλέον ακίνητα προς κατεδάφιση, με τα αιτήματα των ενοικιαστών για παράταση παραμονής έως τη λήξη της θερινής περιόδου να εξετάζονται από την αρμόδια υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε επίσης για την πορεία του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου – Τουρισμού, το οποίο οδεύει προς το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μεταξύ των προτεινόμενων κατευθύνσεων περιλαμβάνεται η κατάταξη των Δ.Ε. Χερσονήσου και Μαλίων ως ελεγχόμενων περιοχών («κορεσμένων»), καθώς και η πρόβλεψη περιορισμών λειτουργίας νέων καταλυμάτων RBNB.

Όπως σημείωσε, οι προτάσεις αυτές δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες και αναμένεται να προκαλέσουν σειρά αντιδράσεων και άσκησης αιτήσεων ακύρωσης στο ΣτΕ, ενώ επεσήμανε ότι το προτεινόμενο πλαίσιο επηρεάζει σημαντικά την τουριστική δραστηριότητα, ιδίως στα μικρά νησιά.

Ακολούθησε η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Όλα τα θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα:

1. Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

2. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον οικισμό Ανάληψης.

3. Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου.

4. Έκφραση γνώμης επί της πολεοδομικής μελέτης του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Δ.Ο.Υ. Ανατολικής Κρήτης «Καρτερός».

5. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER.

6. Ανάκληση προηγούμενης απόφασης σχετικά με μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Γούβες.

7. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «Βιοκλιματική και αισθητική αναβάθμιση παλαιού οικισμού Μαλίων».

8. Παράταση προθεσμίας εργασιών για το έργο συντήρησης σχολικών κτιρίων και αθλητικών χώρων.

9. Παράταση σύμβασης προμήθειας σκυροδέματος για αποκατάσταση οδών στη Δ.Ε. Μαλίων.

10. Παράταση σύμβασης προμήθειας σκυροδέματος για αποκατάσταση οδών.

11. Έγκριση ονοματοδοσίας οδών: «Ερμού» στη Σταλίδα και «Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδη» στις Ποταμιές.

12. Μετονομασία πλατείας στον οικισμό Πισκοπιανού σε «Μενέλαος Παρλαμάς».

13. Παραχώρηση χρήσης γηπέδου για τη διεξαγωγή αγώνων cricket στο πλαίσιο των United Nations Inter‑Agency Games 2026.

14. Έγκριση Προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου για το 2026.

15. Έγκριση προϋποθέσεων εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων για το σχολικό έτος 2026‑2027.

16. Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής – Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών.

17. Εξέταση και έγκριση αιτήματος εργαζομένων για μεταφορά με μεταφορικό μέσο του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης τόνισε: «Με πολλή δουλειά και αποτελεσματική συνεργασία όλων των υπηρεσιών του Δήμου μελετούνται έργα και δράσεις, ωριμάζουν χρηματοδοτικά, εξασφαλίζουν πόρους και τέλος κατασκευάζονται. Πρόκειται για σημαντικές δράσεις οι οποίες συμβάλουν στην ουσιαστική αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των δημοτών μας. Συνεχίζουμε με την ίδια δημιουργική διάθεση για να καταστήσουμε το Δήμο Χερσονήσου ένα βιώσιμο τόπο».