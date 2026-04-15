Ηράκλειο:Συναυλία Μηνά Μπορμπουδάκη / Ergon Ensemble – «Μίτος φωτός – Ροές ανέμου» I 2ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Άνοιξης ΕΛΜΕΠΑ

Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συναυλία Μηνά Μπορμπουδάκη / Ergon Ensemble – «Μίτος φωτός – Ροές ανέμου» – 2ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Άνοιξης ΕΛΜΕΠΑ

📍Κυριακή 19 Απριλίου 2026, ώρα 20:00,
Αίθουσα Συναυλιών, Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (ΠΣΚΗ)
Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

📍Πρόγραμμα Συναυλίας

Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Με μια ξεχωριστή συναυλία σύγχρονης μουσικής ανοίγει το 2ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Άνοιξης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο από τις 19 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου 2026, το οποίο φέτος φέρει τον συμβολικό τίτλο «Επέστρεφε». Το Φεστιβάλ τελεί υπό τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου.

Η εναρκτήρια συναυλία του Φεστιβάλ με τίτλο «Μίτος φωτός – Ροές ανέμου» σηματοδοτεί την «επιστροφή» στη γενέτειρα πόλη, του διεθνώς αναγνωρισμένου Έλληνα συνθέτη Μηνά Μπορμπουδάκη. Το διακεκριμένο σύνολο σύγχρονης μουσικής Ergon Ensemble παρουσιάζει, για πρώτη φορά στο Ηράκλειο, έργα του Μηνά Μπορμπουδάκη με τη μουσική διεύθυνση του ίδιου.

Ο Μηνάς Μπορμπουδάκης, γεννημένος στο Ηράκλειο και εγκατεστημένος στη Γερμανία, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις σημαντικές συνθετικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, ενώ το Ergon Ensemble έχει καθιερωθεί για τις υψηλού επιπέδου παραγωγές του και τη διεθνή του παρουσία.

Η μουσική του Μηνά Μπορμπουδάκη ανήκει στον χώρο της σύγχρονης λόγιας μουσικής (contemporary classical) και χαρακτηρίζεται από έντονο ρυθμικό παλμό, πλούσια ηχοχρώματα και τεχνικές όπως η μικροτονικότητα, ενώ συχνά διερευνά φιλοσοφικά θέματα όπως ο χρόνος, ο χώρος και η κοσμολογία. Η γραφή του συνδυάζει στοιχεία της ευρωπαϊκής σύγχρονης μουσικής με αναφορές σε αρχαία ελληνικά μουσικά συστήματα και ρυθμούς, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο ηχητικό κόσμο όπου η ενέργεια του ρυθμού συνυπάρχει με ποιητικές και στοχαστικές στιγμές.

Περισσότερα για τον Μηνά Μπορμπουδάκη https://www.borboudakis.com/ και το Ergon Ensemble https://www.ergon-ensemble.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST