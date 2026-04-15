Ηράκλειο:Εκδήλωση στο Αναλόγιο με τον Soloup.

Για τη BABEL του Soloup.

Η ιστορία της BABEL σε πρώτη ανάγνωση είναι απλή. Από την άκαρπη προσπάθεια οικοδόμησης του πύργου της Βαβέλ (βλ. Βίβλο) στην δύσκολη κατανόηση μεταξύ των ανθρακωρύχων του Βελγίου. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνεννοηθούν;

Ο Soloup καταπιάνεται με τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τον άνθρωπο πάντα. Τι είναι αυτό που χωρίζει τους ανθρώπους, που τους καθιστά εχθρούς; Γιατί η φυλή, η γλώσσα, η θρησκεία γίνονται αφορμή για εξόντωση και καταστροφή; Από την άλλη, τι είναι αυτό που μπορεί να ενώσει ανθρώπους τόσο διαφορετικούς, αλλά της ίδιας κοινωνικής τάξης; Εντέλει τι είναι αυτό που διαμορφώνει την ανθρώπινη ταυτότητα; Έχει σε όλους το ίδιο περιεχόμενο και γιατί είναι τόσο σημαντική;

Με όχημα την ιστορία και την διαδοχή των γενεών ο Soloup διερευνά αυτά τα θέματα με το κείμενο και με το σχέδιο του. Αξιοποιώντας οικογενειακά τεκμήρια, ιστορικές πηγές και μαρτυρίες, αφηγήσεις, αυτοψίες αναπλάθει εικαστικά έναν ολόκληρο κόσμο και μια εποχή.

Ο Soloup κάνει πολιτικό κόμικ πάντα, χωρίς να κάνει προπαγάνδα, παίρνοντας έντιμα θέση για την ιστορικά γεγονότα και την τωρινή πραγματικότητα. Ωστόσο, είναι τόσο ισχυρή η ενσυναίσθηση του μπροστά στην ανθρώπινη συνθήκη, τόσο βαθιά η αγωνία που καταθέτει για το δράμα των ανθρώπων που χτυπιούνται από την φτώχεια και την ιστορία, που τα κόμικ του γίνονται, θα λέγαμε ενστικτωδώς, αφορμή για περίσκεψη και αναστοχασμό.

Παράλληλα τα δάνεια από άλλες εικαστικές τέχνες, την ιστορία και τη λογοτεχνία αναζωογονούν το σκίτσο του ζωγραφικά, δημιουργώντας έντονη συγκίνηση.

Να σημειώσουμε πως στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ένα παράρτημα τεκμηρίωσης της αλήθειας της «μυθοπλασίας» του.

Την Πέμπτη 16 Απριλίου, στις 7 το απόγευμα στο Αναλόγιο θα παρουσιάσουμε την BABEL και τον Soloup.

Η συγγραφέας Νίκη Τρουλινού θα μιλήσει για τον καλλιτέχνη και το έργο του. Θα γίνει προβολή βίντεο σχετικά με την έρευνα για τους Έλληνες μετανάστες ανθρακωρύχους του Βελγίου της Πόλυς Ρουμελιώτη και του Kris Kaerts που οδήγησε στην δημιουργία του νέου graphic novel του Soloup.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους φίλους που θα παρευρεθούν.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ SOLOUP

Ο Soloup είναι πολιτικός γελοιογράφος και δημιουργός κόμικς Έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ συνεχίζει την έρευνα του σχετικά με την επαναφήγηση της Ιστορίας μέσα από τα κόμικς.

Έχει ασχοληθεί με την ιστορία και την εξέλιξη της Ένατης Τέχνης στην Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση μέχρι και περίπου το 2010, καθώς και με την αξιοποίηση των κόμικς στην εκπαίδευση. Διδάσκει γελοιογραφία και κόμικς στο πρόγραμμα e-learning του ΕΚΠΑ.

Συνολικά έχουν κυκλοφορήσει 14 συλλογές με γελοιογραφίες και κόμικς, καθώς και τα graphic novels «Αϊβαλί», «Ο Συλλέκτης: Έξι διηγήματα για έναν κακό λύκο», «21: H μάχη της πλατείας» και «ΖΟRΜΠΑΣ: πράσινη πέτρα ωραιοτάτη», βασισμένο στο έργο Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, του Ν. Καζαντζάκη.

Με αφορμή τα graphic novels του έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μεγάλες εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.