Ηράκλειο: Πρόγραμμα Erasmus+ «Digi Empathy» από το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

To Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) διοργάνωσε Διεθνή Εκπαιδευτική Δράση Ενδυνάμωσης για την Ενσυναίσθηση στην ψηφιακή τάξη: στρατηγικές για την καλλιέργεια Συμπεριληπτικών Μαθησιακών Περιβαλλόντων στο πλαίσιο του Erasmus+ «Digi Empathy» στο Ηράκλειο

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ KA220-SCH, Digi Empathy «Ενσυναίσθηση στην Ψηφιακή Εποχή: Αξιοποιώντας την Τεχνολογία για την Κατανόηση και τη Σύνδεση», πραγματοποίησε με επιτυχία την εκπαιδευτική δράση ενδυνάμωσης «Empathy in the Digital Classroom: Strategies for Cultivating Inclusive Learning Environments / Ενσυναίσθηση στην Ψηφιακή Τάξη: Στρατηγικές για την Καλλιέργεια Συμπεριληπτικών Μαθησιακών Περιβαλλόντων» στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η δράση συμπεριλήφθηκε στις ενέργειες ανάπτυξης ικανοτήτων του έργου και είχε ως στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και οργανισμών για τη δημιουργία συμπεριληπτικών ψηφιακών μαθησιακών περιβαλλόντων με επίκεντρο την ενσυναίσθηση. Συμμετείχαν 32 εκπαιδευτικοί και διεθνείς εμπειρογνώμονες από 7 χώρες:

Βόρεια Μακεδονία (Institute for Applied Research for Business IARB) ως συντονιστής του έργου, Πορτογαλία (Braga Mobility Open), Τσεχία (Střední zdravotnická škola A VOSZ PLZEN), Τουρκία (Samsun Provincial Directorate of National Education και Kızılcahamam Anatolian Highschool), Πολωνία, Αυστρία και Ελλάδα (Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών), οι οποίοι μέσα από θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή, εξερεύνησαν εργαλεία και τεχνικές που ενισχύουν τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη σύνδεση με τους μαθητές.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό η Δρ.Ελένη Μαράκη, Πρόεδρος του Ι.Α.Κ.Ε. και Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος στον τομέα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, τονίζοντας τη σημασία της ενσυναίσθησης στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία και τη δυναμική της διακρατικής συνεργασίας στο πλαίσιο του Erasmus+.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις και εργαστήρια από τέσσερις διακεκριμένους ειδικούς, δύο διεθνείς και δύο τοπικούς. Οι διεθνείς εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν ήταν ο Dr. Habil. Yan Kapranov, Καθηγητής στο School of Humanities and Fine Arts του VIZJA University (Βαρσοβία, Πολωνία),

ο οποίος παρουσίασε την ομιλία «From Theory to Practice: Empathy as a Core Value in Digital Classrooms», καθώς και ο Emmanouil Dialynas, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, Application Engineer στην NanoVoxel (Βιέννη, Αυστρία), με την εισήγηση «Play, Decide, Connect: Interactive Storytelling for the Digital Classroom».

Αντίστοιχα, από την τοπική επιστημονική κοινότητα, συμμετείχαν ο Δρ. Λεωνίδας Χαλκιαδάκης, Διδάκτωρ Παιδαγωγικής από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, με την ομιλία «From Analog to AI-Powered Creativity», και ο Φώτιος Κολοκοτρώνης, Med e-learning από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, με την παρουσίαση «AI-Enhanced Digital Storytelling».

Μέσα από διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια και συνεδρίες ανταλλαγής εμπειριών, οι συμμετέχοντες απέκτησαν πολύτιμες γνώσεις και πρακτικά εργαλεία για τη δημιουργία ενσυναισθητικών, ψηφιακά υποστηριζόμενων και συμπεριληπτικών τάξεων. Παράλληλα, τους δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουν καλές πρακτικές με εκπαιδευτικούς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προάγοντας τη διεθνή συνεργασία και την καινοτομία στην εκπαίδευση.

Επιπλέον, στις 26 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της δράσης, γιορτάστηκε η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών με έναν διαδραστικό και ουσιαστικό τρόπο, προβάλλοντας τη δύναμη της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Συμμετέχοντες από επτά ευρωπαϊκές χώρες μοιράστηκαν λέξεις, εκφράσεις και ψηφιακές εμπειρίες από τις γλώσσες και τις κουλτούρες τους, σε μια δυναμική ανταλλαγή που προώθησε την ενσυναίσθηση, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την ουσία του ευρωπαϊκού διαλόγου.

Η Εκπαιδευτική Δράση Ενδυνάμωσης υλοποιήθηκε με τη στήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταποκρινόμενη στις βασικές προτεραιότητες: τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση της συναισθηματικής ευημερίας στην εκπαίδευση. Η δράση συνέβαλε ουσιαστικά τόσο στην ενίσχυση των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, όσο και στην ενδυνάμωση των οργανωτικών ικανοτήτων των εταίρων του έργου, θέτοντας γερές βάσεις για μελλοντική διακρατική συνεργασία και εκπαιδευτική καινοτομία.

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών εκφράζει θερμές ευχαριστίες στον κ. Κωνσταντίνο Φλουρή, Ψυχολόγο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, για την παρουσία του και τη στήριξή του στην έναρξη των εργασιών της δράσης. Επιπλέον, ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Επιμελητήριο Ηρακλείου και τον Πρόεδρό του κ. Ευάγγελο Καρκανάκη για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας Καρούζου, διευκολύνοντας ουσιαστικά τη διεξαγωγή μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ένα φιλόξενο και κατάλληλο περιβάλλον.