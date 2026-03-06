Αναζήτηση
Ηράκλειο:Πρόγραμμα παρέμβασης στα σχολεία του Μαλεβιζίου για τη νεανική παραβατικότητα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Μαλεβιζίου, σε συνεργασία με το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, ενισχύει τις δράσεις του για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής κακοποίησης ή παραμέλησης ανηλίκων, καθώς και για την προστασία της σωματικής και ψυχικής τους ευημερίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο φορείς συντονίζουν πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν δράσεις με τις εξής θεματικές ενότητες :
• •Αντιμετώπιση σχολικού εκφοβισμού (bullying)

• Πρόληψη και αντιμετώπιση κακοποίησης και παραμέλησης
• Πρόληψη εξαρτητικών συμπεριφορών

• Αποτροπή εμπλοκής ανηλίκων σε παραβατικές πράξεις

• Καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών και αστυνομικών αρχών

• Ενημέρωση και περιορισμένη καθοδήγηση για ασφαλή χρήση του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων
Η παρέμβαση συντονίζεται από την Αντιδημαρχία Παιδείας & Ενεργού Γήρανσης το Τμήμα Παιδείας, σε συνεργασία με τα σχολεία και το Κέντρο Κοινότητας του Τμήματος Κοινωνικής Ανάπτυξης.

Η συνεργασία αυτή στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους ανηλίκους, με έμφαση στην πρόληψη και στην ενεργό συμμετοχή της κοινότητας, των γονέων και των σχολείων.

