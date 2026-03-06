Σταύρος Αρναουτάκης: «Στρατηγική προτεραιότητα η αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας. Πρωταγωνιστές οι γονείς και οι ίδιοι οι νέοι»

Τη βούληση της Περιφέρειας Κρήτης να συμμετέχει στην διαμόρφωση πολιτικών για τον περιορισμό των φαινομένων νεανικής παραβατικότητας, σε συνεργασία με τους Δήμους, την ΚΕΔΕ, τα αρμόδια Υπουργεία, τους επιστημονικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Μιλώντας από το Ηράκλειο στο πλαίσιο της Ημερίδας της ΚΕΔΕ και του ΙΤΑ για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας, ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε πως ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμος λόγω της εγγύτητας με τις τοπικές κοινωνίες.

Στρατηγική προτεραιότητα και όχι πίεση της δημοσιότητας

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα φαινόμενα που ανησυχούν την τοπική κοινωνία και οπλίζουν την Αυτοδιοίκηση με περισσότερη θέληση για την αντιμετώπισή τους, όπως είναι η οπλοκατοχή, η παραβατική οδήγηση και η μέθη των ανηλίκων. Όπως ξεκαθάρισε, η ευαισθητοποίηση για τα ζητήματα αυτά δεν αποτελεί προϊόν της πίεσης της δημοσιότητας, αλλά σταθερή στρατηγική προτεραιότητα της Περιφέρειας. Στόχος είναι η συνολική αντιμετώπιση προβλημάτων που ταλαιπωρούν τις τοπικές κοινωνίες και παράλληλα αμαυρώνουν την εικόνα της Κρήτης.

Στον αντίποδα αυτών των παραβατικών συμπεριφορών, ο Σταύρος Αρναουτάκης προέταξε τη φωτεινή πλευρά του νησιού, το οποίο πρωτοπορεί στην έρευνα, την καινοτομία και τον αθλητισμό. «Όλα αυτά επιτυγχάνονται χάρη στις εξαιρετικές επιδόσεις των μαθητών μας, των φοιτητών, των παιδιών που καθημερινά προπονούνται σε στάδια και γυμναστήρια σηκώνοντας ένα ψηλό τείχος στην παραβατικότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι δύο συνιστώσες της επιτυχίας: Γονείς και Νέοι

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης έθεσε δύο βασικές προϋποθέσεις, δύο απαραίτητες «συνιστώσες» προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία κάθε προσπάθεια πρόληψης:

Πρώτον, την ενεργό συμμετοχή της γονεϊκής κοινότητας. «Χωρίς τους γονείς μπροστάρηδες και πρωταγωνιστές καμία πολιτική για τους νέους δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα», υπογράμμισε ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Δεύτερον, την ενσωμάτωση των ίδιων των νέων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κάθε πολιτικής πρωτοβουλίας, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση κάθε προσπάθεια θα είναι καταδικασμένη εν τη γενέσει της σε αποτυχία. «Οι νέοι του σήμερα είναι οι ηγέτες του αύριο και χωρίς αυτούς το αύριο θα είναι αβέβαιο», κατέληξε.