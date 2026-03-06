Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για την πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων κατά τη συνεδρίαση της 4ης Μαρτίου 2026 με την υπ΄ αριθμ. 64 Απόφασή του εξέδωσε ψήφισμα για την πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Στο εν λόγω ψήφισμα αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, κατά τη συνεδρίαση της 4ης Μαρτίου 2026, λαμβάνοντας υπόψη:

• Την πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τις πρόσφατες επιθέσεις των Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

• Τη στρατηγική σημασία της Ναυτική Βάση Σούδας, η οποία αποτελεί κομβικό σημείο επιχειρησιακής υποστήριξης δυνάμεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο.

• Την εύλογη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για πιθανή εμπλοκή ή στοχοποίηση της περιοχής μας σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.

• Το δικαίωμα των πολιτών των Χανίων να ζουν με ασφάλεια και να έχουν πλήρη ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν την προστασία τους.

Επισημαίνει ότι:

Η Κρήτη και τα Χανιά έχουν ιστορικά βρεθεί στο επίκεντρο γεωπολιτικών συγκρούσεων, με βαρύ ανθρώπινο και κοινωνικό κόστος. Οι αγώνες του κρητικού λαού για ελευθερία και δικαιοσύνη αποτελούν ηθικό και πολιτικό γνώμονα για τη στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αν και δεν ασκεί εξωτερική πολιτική, έχει θεσμική και ηθική υποχρέωση να υπερασπίζεται την ασφάλεια, την ειρήνη και την ποιότητα ζωής των πολιτών του. Αποφασίζει:

1. «Να εκδώσει ψήφισμα υπέρ της άμεσης αποκλιμάκωσης της έντασης και της ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης μέσω της διπλωματικής οδού.

2. Να ζητήσει επίσημη και πλήρη ενημέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης από τα αρμόδια κρατικά όργανα σχετικά με:

• Τον βαθμό εμπλοκής της Βάσης της Σούδας στις τρέχουσες επιχειρήσεις.

• Την ύπαρξη και επάρκεια σχεδίου πολιτικής προστασίας για την περιοχή των Χανίων σε περίπτωση κλιμάκωσης.

3. Να τονίσει ρητά ότι η κοινωνία των Χανίων δεν επιθυμεί να αποτελεί μέρος πολεμικών σχεδιασμών ξένων κρατών.

4. Να εκφράσει την ανησυχία του Δημοτικού Συμβουλίου στη χρησιμοποίηση ξένων στρατιωτικών στην Κρήτη, ως παράγοντα εν δυνάμει εμπλοκής και ανασφάλειας για την τοπική κοινωνία.

5. Να αποστείλει το παρόν ψήφισμα:

• Στην Ελληνική Κυβέρνηση

• Στα αρμόδια Υπουργεία

• Στην Περιφέρεια Κρήτης

• Στην ΚΕΔΕ

• Στα τοπικά και εθνικά μέσα ενημέρωσης

Καταληκτική Διατύπωση

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων δηλώνει ότι η θέση της πόλης μας είναι ξεκάθαρη:

Ειρήνη, ασφάλεια και προστασία της τοπικής κοινωνίας.

Η σιωπή σε περιόδους έντασης δεν συνιστά ουδετερότητα, αλλά απουσία ευθύνης απέναντι στους πολίτες».