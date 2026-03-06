Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ιεράπετρα – Συνελήφθησαν δύο φερόμενοι ως διακινητές

Η επιχείρηση διάσωσης μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη – Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ο αριθμός των ανθρώπων που επιβαίνουν στις δύο λέμβους

Αμείωτες καταγράφονται οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη στην Κρήτη, με εκατοντάδες μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται στη θάλασσα.

Σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες του patris.gr, λίγες μόλις ώρες μετά την άφιξη περίπου 400 ανθρώπων νότια της Κρήτης, δύο ακόμα διασώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πρόκειται για δύο σκάφη που εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας με τις λιμενικές αρχές να έχουν στήσει επιχείρηση διάσωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός όσων επιβαίνουν στα δύο σκάφη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, κατά τη διάρκεια της νύχτας έφτασαν στη Γαύδο πέντε σκάφη στα οποία επέβαιναν 310 μετανάστες, ενώ στην Αγία Γαλήνη τις πρωινές ώρες έφτασαν δύο σκάφη με 86 επιβαίνοντες (48 και 38 αντιστοίχως).

Τα σκάφη εντοπίστηκαν από το λιμενικό σώμα που με ασφάλεια τα οδηγεί στα λιμάνια της Γαύδου και των Καλών Λιμένων. Στη πλειονότητά τους, οι μετανάστες είναι άνδρες ενώ έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ταυτοποίησή τους.

Πρώτες συλλήψεις διακινητών

Οι ελληνικές Αρχές πραγματοποίησαν τις πρώτες συλλήψεις διακινητών των μεταναστών, που έφτασαν πριν από λίγα 24ωρα στην Κρήτη.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, συνελήφθη ένας 18χρονος Σουδανός ο οποίος φέρεται να είναι ο διακινητής των 63 μεταναστών που έφτασαν στις 4/3 στη Γαύδο.

Επίσης, οι λιμενικοί πέρασαν χειροπέδες και σε 17χρονο Αιγύπτιο ο οποίος κατονομάστηκε ως διακινητής του σκάφους που μετέφερε 38 μετανάστες και εντοπίστηκε στους Καλούς Λιμένες.