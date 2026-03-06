Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ιεράπετρα – Συνελήφθησαν δύο φερόμενοι ως διακινητές

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η επιχείρηση διάσωσης μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη – Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ο αριθμός των ανθρώπων που επιβαίνουν στις δύο λέμβους
Αμείωτες καταγράφονται οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη στην Κρήτη, με εκατοντάδες μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται στη θάλασσα.

Σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες του patris.gr, λίγες μόλις ώρες μετά την άφιξη περίπου 400 ανθρώπων νότια της Κρήτης, δύο ακόμα διασώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πρόκειται για δύο σκάφη που εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας με τις λιμενικές αρχές να έχουν στήσει επιχείρηση διάσωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός όσων επιβαίνουν στα δύο σκάφη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, κατά τη διάρκεια της νύχτας έφτασαν στη Γαύδο πέντε σκάφη στα οποία επέβαιναν 310 μετανάστες, ενώ στην Αγία Γαλήνη τις πρωινές ώρες έφτασαν δύο σκάφη με 86 επιβαίνοντες (48 και 38 αντιστοίχως).

Τα σκάφη εντοπίστηκαν από το λιμενικό σώμα που με ασφάλεια τα οδηγεί στα λιμάνια της Γαύδου και των Καλών Λιμένων. Στη πλειονότητά τους, οι μετανάστες είναι άνδρες ενώ έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ταυτοποίησή τους.

Πρώτες συλλήψεις διακινητών
Οι ελληνικές Αρχές πραγματοποίησαν τις πρώτες συλλήψεις διακινητών των μεταναστών, που έφτασαν πριν από λίγα 24ωρα στην Κρήτη.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, συνελήφθη ένας 18χρονος Σουδανός ο οποίος φέρεται να είναι ο διακινητής των 63 μεταναστών που έφτασαν στις 4/3 στη Γαύδο.

Επίσης, οι λιμενικοί πέρασαν χειροπέδες και σε 17χρονο Αιγύπτιο ο οποίος κατονομάστηκε ως διακινητής του σκάφους που μετέφερε 38 μετανάστες και εντοπίστηκε στους Καλούς Λιμένες.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για την πολεμική...

0
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων κατά τη συνεδρίαση της...

Σταύρος Αρναουτάκης: «Στρατηγική προτεραιότητα η αντιμετώπιση της...

0
Τη βούληση της Περιφέρειας Κρήτης να συμμετέχει στην διαμόρφωση...

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για την πολεμική...

0
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων κατά τη συνεδρίαση της...

Σταύρος Αρναουτάκης: «Στρατηγική προτεραιότητα η αντιμετώπιση της...

0
Τη βούληση της Περιφέρειας Κρήτης να συμμετέχει στην διαμόρφωση...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μήνυμα Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαρίας Λιονή για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Πρόγραμμα παρέμβασης στα σχολεία του Μαλεβιζίου για τη νεανική παραβατικότητα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST