Μήνυμα Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαρίας Λιονή για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, τιμούμε όλες τις γυναίκες που με δύναμη, επιμονή και δημιουργικότητα συμβάλλουν καθημερινά στην πρόοδο της κοινωνίας μας.

Η ημέρα αυτή αποτελεί υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για την ισότητα, τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των γυναικών, αλλά και της ευθύνης όλων μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Οι γυναίκες της Κρήτης και του Ρεθύμνου, μέσα από τους πολλαπλούς ρόλους τους – στην οικογένεια, στην εργασία, στην επιστήμη, στον πολιτισμό και στην κοινωνική ζωή – αποδεικνύουν καθημερινά τη δύναμη και την προσφορά τους.

Ως Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα σε κάθε γυναίκα, προωθώντας την ισότητα των ευκαιριών, την ενδυνάμωση και την προστασία των δικαιωμάτων της.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δεν είναι μόνο ημέρα τιμής, αλλά και ημέρα ευθύνης για τη συνέχιση της προσπάθειας προς μια δίκαιη κοινωνία, όπου κάθε γυναίκα θα μπορεί να ζει, να δημιουργεί και να ονειρεύεται χωρίς περιορισμούς.
Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες.

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για την πολεμική...

0
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων κατά τη συνεδρίαση της...

Σταύρος Αρναουτάκης: «Στρατηγική προτεραιότητα η αντιμετώπιση της...

0
Τη βούληση της Περιφέρειας Κρήτης να συμμετέχει στην διαμόρφωση...

