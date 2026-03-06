Xανιά:Ευχαριστήριο από τον Δήμο Πλατανιά στο Νηπιαγωγείο Μάλεμε για τη συγκέντρωση τροφίμων υπέρ του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Ο Δήμος Πλατανιά εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τη Διευθύντρια κα. Σπανουδάκη Αλεξία, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς του Νηπιαγωγείου Μάλεμε για την αξιέπαινη πρωτοβουλία συγκέντρωσης τροφίμων, στο πλαίσιο δράσης εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς του σχολείου, τα οποία προσφέρθηκαν για την ενίσχυση των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά.

Η δράση αυτή αποτελεί μια πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι μικρότεροι πολίτες μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην καλλιέργεια αξιών όπως η προσφορά, η ενσυναίσθηση και η στήριξη προς τον συνάνθρωπο.

Τα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν σε οικογένειες που στηρίζονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, συμβάλλοντας στην κάλυψη βασικών αναγκών τους.

Σε δήλωσή της η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά κα. Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη ανέφερε:

«…θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τη Διευθύντρια κα. Σπανουδάκη Αλεξία, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς του Νηπιαγωγείου Μάλεμε για την ευγενική τους εθελοντική πρωτοβουλία να συγκεντρώσουν τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας. Η πράξη αυτή αποδεικνύει ότι οι αξίες της αλληλεγγύης και της προσφοράς καλλιεργούνται από μικρή ηλικία και αποτελούν πολύτιμο παράδειγμα για όλους μας. Ο Δήμος Πλατανιά συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη και τέτοιες δράσεις ενισχύουν σημαντικά το κοινωνικό έργο που επιτελείται…».