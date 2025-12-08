Ηράκλειο:”Κλειστός” για την εξυπηρέτηση των πολιτών ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου – Διαμαρτυρία της ΚΕΔΕ για την οικονομική ασφυξία των Δήμων

Κλειστοί θα παραμείνουν οι Δήμοι όλης της χώρας την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, εφαρμόζοντας την ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δραματική οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Δήμοι και την πολιτική συστηματικής υποχρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που βιώνει τη χειρότερη οικονομική περίοδο των τελευταίων ετών.

Παρά τις επανειλημμένες διεκδικήσεις της ΚΕΔΕ και των Δήμων της χώρας, την αποτύπωση των αιτημάτων στα Συνέδρια της Ρόδου πέρυσι και της Αλεξανδρούπολης φέτος, για αύξηση των κεντρικών χρηματοδοτήσεων, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από τους ισχύοντες νόμους και κυρίως του Ν. 3852/2010, η Κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε. Αντίθετα, παροτρύνει τους Δήμους και επιδιώκει την αύξηση των ίδιων πόρων μέσω της αύξησης τοπικών τελών και φόρων, μεταφέροντας το βάρος στους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, οι Δήμοι προχωρούν σε συμβολικό κλείσιμο των υπηρεσιών τους. Σε εφαρμογή της απόφασης του Τακτικού Συνεδρίου της Αλεξανδρούπολης μάλιστα, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Βουλή των Ελλήνων, στις 16 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00, ενόψει της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού, με τη συμμετοχή των Αυτοδιοικητικών της χώρας ενώ θα επιδιωχθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής και τα πολιτικά κόμματα, προκειμένου να τεθούν άμεσα τα αιτήματα της Αυτοδιοίκησης.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας συμμετέχει ενεργά και δυναμικά στην πανελλαδική κινητοποίηση της ΚΕΔΕ, διεκδικώντας την αύξηση των οικονομικών πόρων όπως προβλέπεται από το Ν. 3852/2010 και ένα βιώσιμο και δίκαιο θεσμικά, πλαίσιο λειτουργίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας θα παραμείνει κλειστός για την εξυπηρέτηση των δημοτών, οι οποίοι καλούνται να προγραμματίσουν τις συναλλαγές τους έως και τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου ή από 17 Δεκεμβρίου και μετά.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κανονικά θα λειτουργήσουν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες και τα Κοινωνικά Προγράμματα του Δήμου, όπως τα ΚΗΦΗ, οι Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, Κέντρο Κοινότητας και οι λοιπές δομές κοινωνικής φροντίδας.

Τέλος τονίζουμε ότι, αποτελεί πολιτική απόφαση της Δημοτικής Αρχής να μην προχωρήσει σε αναπροσαρμογή και αύξηση δημοτικών τελών και φόρων για το έτος 2026, όπως παροτρύνει η Κυβέρνηση, αλλά να επικεντρωθεί στη βελτίωση της εισπραξιμότητας των οφειλόμενων, στη λογική ότι είναι άδικο οι συνεπείς δημότες να επιβαρύνονται υπέρμετρα, την ώρα που κάποιοι άλλοι αδιαφορούν για την τακτοποίηση των υποχρεώσεων τους.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, δήλωσε σχετικά:

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βιώνει μια πρωτοφανή κρίση οικονομικής ασφυξίας. Οι Δήμοι καλούνται να σταθούν δίπλα στους πολίτες, να διαχειριστούν κρίσεις και να διατηρήσουν βασικές υπηρεσίες, χωρίς τους αναγκαίους πόρους.

Στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, έναν σεισμόπληκτο Δήμο που τέσσερα χρόνια μετά εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η κατάσταση είναι ακόμη πιο οριακή. Δεν θα μεταφέρουμε αυτό το βάρος στους δημότες μας με νέες αυξήσεις τελών.

Η επιλογή μας είναι ξεκάθαρη: Δικαιοσύνη και ισονομία, με έμφαση στην είσπραξη των πραγματικά οφειλόμενων ποσών και όχι με «τιμωρητικές» αυξήσεις για τους συνεπείς πολίτες. Απαιτούμε την πλήρη εφαρμογή του Ν. 3852/2010 και την άμεση απόδοση των πόρων που αντιστοιχούν στους Δήμους. Οι Δήμοι πρέπει να έχουν ρόλο, φωνή και δύναμη, όχι δεμένα χέρια».