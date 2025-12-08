Στο πλευρό των αγροτών η Ελένη Βατσινά: «Αντί για διάλογος… δακρυγόνα»

Στο πλευρό των αγροτοκτηνοτρόφων, σήμερα, η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά δίνοντας το “παρών” στη συγκέντρωση στο Παγκρήτιο Στάδιο και το συλλαλητήριο.

Η βουλευτής εκφράζει την συμπαράστασή της στον αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων, καταδικάζοντας την ρίψη χημικών. Σε δήλωσή της τόνισε:

“Αντί για διάλογο… δακρυγόνα, αντί για επιχειρηματα… καταστολή. Αυτή είναι η απάντηση της Κυβέρνησης στο δίκαιο αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων, που βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα αβέβαιο παραγωγικό μέλλον, με συνεχείς καθυστερήσεις, ανατιμήσεις και σκάνδαλα που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη τους στο κράτος.

Οι δυναμικές κινητοποιήσεις τους στην Κρήτη και σε ολη την Ελλάδα, όπως και οι αντίστοιχες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αποτυπώνουν τον φόβο για το μέλλον των οικογενειών και της παραγωγής τους.

Η απαξίωση του πρωτογενούς τομέα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε διατροφική ανασφάλεια και μεγαλύτερη εξάρτηση από εισαγωγές.

Κι όμως, αντί η κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ανοίξει τον διάλογο, ανοίγει τις πόρτες του Υπουργείου μόνο προσχηματικά με όσους εκείνη μόνο θα επιλέξει να καθίσουν στο τραπέζι και ταυτόχρονα δείχνει με τη ρίψη δακρυγόνων το πρόσωπο της καταστολής”.