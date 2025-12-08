Μήνυμα Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη, για την 8η Δεκεμβρίου – Αποφράδα ημέρα για τα Χανιά

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, προέβη σήμερα, Δευτέρα 8/12/2025, στο ακόλουθο μήνυμα, αναφορικά με τη συμπλήρωση 59 ετών από την τραγωδία του ναυαγίου «Ηράκλειον» και των 56 ετών από το αεροπορικό δυστύχημα της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που συγκλόνισαν τα Χανιά.

Το μήνυμα του Δημάρχου Χανίων:

«Πενήντα εννιά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αποφράδα ημέρα της 8ης Δεκεμβρίου 1966, όταν το επιβατηγό/οχηματαγωγό «Ηράκλειον» βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Φαλκονέρας, παρασύροντας στον βυθό 273 συνανθρώπους μας. Η μνήμη εκείνης της νύχτας παραμένει βαθιά χαραγμένη στην πόλη μας, που βυθίστηκε στο πένθος από το μοιραίο ταξίδι του πλοίου, το οποίο απέπλευσε από τη Σούδα με προορισμό τον Πειραιά.

Τρία χρόνια αργότερα, την ίδια ημέρα, στις 8 Δεκεμβρίου 1969, ένα δεύτερο τραγικό γεγονός έπληξε τον τόπο μας. Αεροσκάφος της Ολυμπιακής Αεροπορίας που εκτελούσε την πτήση Χανιά – Αθήνα συνετρίβη στην περιοχή της Κερατέας, σκορπίζοντας ξανά τον θρήνο.

Δύο πολύνεκρα δυστυχήματα, την ίδια ημερομηνία με διαφορά μόλις τριών ετών, κόστισαν συνολικά τη ζωή σε 331 συμπολίτες μας, σε ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του τόπου μας. Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, στις 9 Δεκεμβρίου 1969, η 8η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως αποφράδα ημέρα για την πόλη μας, μια ημέρα μνήμης, περισυλλογής και σεβασμού.

Εκ μέρους του Δήμου Χανίων αποτίουμε τιμή στη μνήμη όλων όσοι χάθηκαν τόσο άδικα, μικρών παιδιών, νέων ανθρώπων, ολόκληρων οικογενειών. Στεκόμαστε επίσης δίπλα σε όσους άφησαν πίσω τους και που κουβαλούν μέχρι σήμερα το βάρος της απώλειας».