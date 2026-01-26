Αναζήτηση
Ηράκλειο:Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαλεβιζίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Έντονα καιρικά φαινόμενα να πλήξουν περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το απόγευμα της Τρίτης, σύμφωνα με το νεότερο, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση αναμένονται ισχυρές βροχές και κατά τόπους καταιγίδες που θα είναι έντονες από τις απογευματινές ώρες σήμερα μέχρι και το απόγευμα της Τρίτης.

Οι πολίτες παρακαλούνται:

• Να αποφεύγουν τη διέλευση από Ιρλανδικές διαβάσεις είτε πεζή είτε με οχήματα. Οι συγκεκριμένες διαβάσεις μπορεί να είναι επικίνδυνες, ακόμη και αν η στάθμη του νερού φαίνεται χαμηλή.

• Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων.
• Να απομακρύνουν αντικείμενα αλλά και οχήματα από σημεία όπου σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων μπορεί να παρασυρθούν από ορμητικά νερά (κεντρικοί δρόμοι Παλαιοκάστρου, Αγίας Πελαγίας και Λυγαριάς, Αμμουδάρας).

Οδηγίες προστασίας κατά την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στον σύνδεσμο: https://www.civilprotection.gr/el/entona-kairika-fainomena

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Υποβολή δικαιολογητικών για αποζημιώσεις από...

0
Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους κατοίκους και επαγγελματίες...

Ρέθυμνο:Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο για την τραγωδία στο...

0
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
