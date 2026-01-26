Θετικό πρόσημο στον προϋπολογισμό του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Ηρακλείου «Ηράκλειο ΜΑΕ»

Με αναφορές στη συνεργασία και τη συνεισφορά του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Ηρακλείου «Ηράκλειο ΜΑΕ» στα πεπραγμένα του Δήμου Ηρακλείου για το 2025, έτος για το οποίο θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά θετικά αποτελέσματα στον οικονομικό απολογισμό του Οργανισμού, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νέα χρονιά.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, εισηγήθηκε τον προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος εγκρίθηκε από το Δ.Σ. και αναφέρθηκε στις προκλήσεις αλλά και τη θετική προοπτική της νέας χρονιάς, επισημαίνοντας τον σημαντικό ρόλο που καλείται να υπηρετήσει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός στην πορεία του Δήμου Ηρακλείου.

Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Κώστας Μοχιανάκης παρουσίασε έναν πρώιμο απολογισμό του 2025, όπου, μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν:

• Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου χωροθέτησης του «Τουριστικού Λιμένα και Κέντρου Ναυταθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ηρακλείου» σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της προγραμματικής σύμβασης του Οργανισμού με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

• Η ολοκλήρωση της μελέτης για την έκδοση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση του Κέντρου Κοινοτικής Φροντίδας Αγίας Αικατερίνης.

• Η ολοκλήρωση της μελέτης για την κατασκευή του 9ου Δημοτικού Σχολείου στον Μασταμπά.

• Η αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου μεταφοράς φορτίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος GARDEN, για τις ανάγκες της Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου (λαχαναγοράς) με στόχο να μειωθεί το ανθρακικό αποτύπωμα μεταφοράς προϊόντων στο κέντρο της πόλης.

• Το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους ΙΙΙ» του Δήμου Ηρακλείου, με στόχο την επανα-κοινωνικοποίησή αστέγων με την παροχή στέγης και εργασίας.

• Ο ορισμός της «Ηράκλειο ΜΑΕ» ως Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού του Ηρακλείου.

• Η πιστοποίηση με Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου Β’ σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 από την TÜV AUSTRIA HELLAS.

• Η συμβολή στην επιτυχημένη διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ Ανδρών U20 – FIBA U20 EuroBasket.

Στη συνέχεια, παρουσία και του προσωπικού του Οργανισμού, ο Αλέξης Καλοκαιρινός έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα, με το φλουρί να βρίσκεται στο κομμάτι της Πελαγίας Σαββάκη η οποία πήρε ως δώρο ένα πρόγραμμα φιλοξενίας στα Maris Hotels από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ανδρέα Μεταξά.