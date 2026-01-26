Αναζήτηση
Ρέθυμνο:Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο για την τραγωδία στο Εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» στα Τρίκαλα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, εκφράζει την οδύνη του και την αγανάκτησή του για το τραγικό και εγκληματικό εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, με αποτέλεσμα να χάσουν τόσο άδικα τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις εργαζόμενες γυναίκες της νυχτερινής βάρδιας.

Για πολλοστή φορά, δηλώνουμε ρητά ότι η Νομοθεσία στα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία θα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα, να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας και να ενισχυθεί το Σ.ΕΠ.Ε., προκειμένου να υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους συναδέλφους.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων συναδέλφων, εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και απαιτεί την άμεση διερεύνηση του συμβάντος και την απόδοση ευθυνών, εκφράζοντας την επιτακτική ανάγκη να ληφθούν επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα ώστε να σταματήσουν να συμβαίνουν τέτοια τραγικά δυστυχήματα στους χώρους εργασίας.

