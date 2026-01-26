Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Υποβολή δικαιολογητικών για αποζημιώσεις από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 5ης Δεκεμβρίου 2025 στον Τσούτσουρα

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους κατοίκους και επαγγελματίες της Δημοτικής Κοινότητας Καστελλιανών (οικισμός Τσούτσουρα), οι οποίοι υπέστησαν ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, οχήματα, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή λοιπές ιδιωτικές περιουσίες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ανεμοστρόβιλος, πλημμύρες, κατολισθήσεις) που εκδηλώθηκαν την 5η Δεκεμβρίου 2025, ότι καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, οι πληγέντες παρακαλούνται να προσέλθουν προκειμένου να καταθέσουν:

•Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

•Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη ζημία

•Φωτογραφικό υλικό των πληγεισών ιδιοκτησιών ή περιουσιακών στοιχείων

•Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο

Η συγκέντρωση των ανωτέρω στοιχείων κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διαβιβαστούν από το Δήμο στις αρμόδιες υπηρεσίες, για την εξέταση των ζημιών και τη δρομολόγηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποζημίωσης και κρατικής αρωγής.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται στο Δημοτικό κατάστημα Αρκαλοχωρίου (Πρωτόκολλο 28913-40340) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026 (06/02/2026).