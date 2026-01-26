Ηράκλειο:Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για τις μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων στον Δήμο Χερσονήσου

Μια κομβική παρέμβαση για την περιβαλλοντική προστασία και την αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου Χερσονήσου δρομολογείται με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση μελετών οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων. Η σύμβαση, συνολικού ύψους 4.271.417,99 ευρώ, υπογράφηκε στην Περιφέρεια Κρήτης και αφορά περιοχές που έχουν πληγεί κατ’ επανάληψη από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών (Π.Δ.Ε.) και ίδιους πόρους του Δήμου. Στόχος είναι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την ασφαλή διαχείριση των υδατορεμάτων σε Γούρνες, Κουτουλουφάρι και Μάλια, περιοχές που υπέστησαν σοβαρές καταστροφές από τη θεομηνία του 2020. Η συγκεκριμένη κακοκαιρία είχε προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, κατολισθήσεις και σοβαρές βλάβες στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές κοινής ωφέλειας.

Βάσει της σύμβασης, ο Δήμος Χερσονήσου αναλαμβάνει τη διενέργεια του διαγωνισμού και την επίβλεψη των μελετών, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης ορίζεται ως Προϊσταμένη Αρχή. Η συνεργασία αυτή διασφαλίζει την επιτάχυνση των διαδικασιών και την άμεση ωρίμανση των έργων.

Οι μελέτες περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτούμενων επιστημονικών αντικειμένων: υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες, γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες, στατικές μελέτες για τα απαιτούμενα τεχνικά έργα, τοπογραφικές αποτυπώσεις, περιβαλλοντικές μελέτες και μελέτες οδοποιίας. Θα σχεδιαστούν παράλληλα κρίσιμες υποδομές, όπως έργα ανάσχεσης και νέες γέφυρες, ενώ θα ελεγχθεί η επάρκεια υφιστάμενων τεχνικών.

Η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την προστασία των οικισμών, την αναβάθμιση των υποδομών και τη σύνταξη, ολοκλήρωση και έγκριση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Ταυτόχρονα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα ασφαλές και βιώσιμο περιβάλλον, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του Δήμου απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη

«Με την υπογραφή της σημερινής σύμβασης, ανταποκρινόμαστε στην επιτακτική ανάγκη για τη θωράκιση περιοχών που δοκιμάστηκαν σκληρά από τα πλημμυρικά φαινόμενα του παρελθόντος. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών, καθώς και η προστασία των υποδομών μέσα από τεκμηριωμένες επιστημονικές λύσεις. Επενδύουμε στην πρόληψη και την ανθεκτικότητα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο περιβάλλον απέναντι στην κλιματική κρίση».

Δήλωση Δημάρχου Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη

«Η σημερινή υπογραφή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πράξεις θωράκισης του Δήμου μας. Με τη μελέτη αυτή, ύψους σχεδόν 4.300.000 ευρώ, προχωρούμε σε έναν ολοκληρωμένο χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό που απαντά στις πραγματικές ανάγκες των οικισμών μας και δημιουργεί τις βάσεις για ασφαλείς υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης για τη συνεργασία και να διαβεβαιώσω τους δημότες ότι θα συνεχίσουμε με συνέπεια και ταχύτητα μέχρι την πλήρη υλοποίηση των έργων που έχει ανάγκη ο τόπος μας».